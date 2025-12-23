Más Información

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

La presidenta indicó que aún no recibe la carta del mandatario venezolano, , en la que señala y fue enviada a distintos jefes de Estado.

“No sé si llegó a Relaciones Exteriores, todavía no la recibo personalmente”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en .

En el Salón Tesorería, reiteró la Mandataria federal la posición de México en política exterior en cuanto a : “Lo hemos dicho con mucha contundencia y la vamos a defender siempre”.

Lee también

Indicó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sostendrá una reunión en la que México hará su participación “de manera muy firme de lo que piensa siempre México”.

Sobre el anuncio del presidente estadounidense de la construcción de buques de guerra, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que si el 1% de lo que se dedica al armamentismo en el mundo se dedicara a un programa como Sembrando Vida, “tendríamos más de 6 millones de sembradores en el mundo”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]