La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que aún no recibe la carta del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la que señala “agresiones” de Estados Unidos y fue enviada a distintos jefes de Estado.

“No sé si llegó a Relaciones Exteriores, todavía no la recibo personalmente”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, reiteró la Mandataria federal la posición de México en política exterior en cuanto a solución pacífica de los conflictos: “Lo hemos dicho con mucha contundencia y la vamos a defender siempre”.

Indicó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sostendrá una reunión en la que México hará su participación “de manera muy firme de lo que piensa siempre México”.

Sobre el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de la construcción de buques de guerra, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que si el 1% de lo que se dedica al armamentismo en el mundo se dedicara a un programa como Sembrando Vida, “tendríamos más de 6 millones de sembradores en el mundo”.

