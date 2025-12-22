Más Información
Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica
INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum
Venezuela afirmó que Estados Unidos comete “piratería estatal” y “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global” al bloquear e incautar buques petroleros sancionados que viajan desde y hacia el país suramericano, de acuerdo con una carta del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV.
Maduro alertó a países de América Latina y a los que integran la Asamblea General de la ONU que la energía no puede convertirse en una “arma de guerra”, luego de advertir el impacto del “bloqueo y la piratería” que adjudicó contra buques petroleros en las últimas semanas por parte de Estados Unidos.
ss
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]