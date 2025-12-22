Más Información

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Comisión Nacional Antimonopolio revisará alianza entre Volaris y Viva Aerobus: Sheinbaum; destaca objetivos de aerolíneas

Comisión Nacional Antimonopolio revisará alianza entre Volaris y Viva Aerobus: Sheinbaum; destaca objetivos de aerolíneas

afirmó que Estados Unidos comete “piratería estatal” y “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global” al bloquear e incautar sancionados que viajan desde y hacia el país suramericano, de acuerdo con una carta del presidente leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV.

Maduro alertó a países de América Latina y a los que integran la Asamblea General de la que la energía no puede convertirse en una “arma de guerra”, luego de advertir el impacto del “bloqueo y la” que adjudicó contra buques petroleros en las últimas semanas por parte de Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]