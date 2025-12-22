Venezuela afirmó que Estados Unidos comete “piratería estatal” y “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global” al bloquear e incautar buques petroleros sancionados que viajan desde y hacia el país suramericano, de acuerdo con una carta del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV.

Maduro alertó a países de América Latina y a los que integran la Asamblea General de la ONU que la energía no puede convertirse en una “arma de guerra”, luego de advertir el impacto del “bloqueo y la piratería” que adjudicó contra buques petroleros en las últimas semanas por parte de Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss