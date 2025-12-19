Más Información

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General

Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX para el sábado 20 de diciembre

El Grinch, Labubus y Snoopy, las piñatas de novedad este año en el Mercado de Jamaica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, , como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que sostiene al Gobierno de .

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

