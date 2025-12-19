Más Información
SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes
"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal
Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria
Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"
Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este viernes la labor en seguridad del Gobierno de México.
Al responder en español dijo que "el gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”.
Añadió que la "amenaza más importante en la región son estos grupos terroristas criminales. Es la razón de la violencia (...) tenemos gobiernos que cooperan: Panamá, Costa Rica, El Salvador.
"Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual pero a nivel institucional tenemos muy buenas relaciones", agregó Rubio.
