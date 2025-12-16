EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Más Información
El gobierno de Estados Unidos informó este martes que se comprometió con el de México a mejorar el intercambio de información para prevenir ataques con drones en la frontera, así como a profundizar la colaboración en materia de huachicol, entre otros temas.
En un comunicado, el Departamento estadounidense de Estado informó de los resultados de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, que se realizó el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México.
“Poner fin al comercio ilícito de fentanilo, que mata a miles de estadounidenses cada año, es uno de los objetivos principales de esta iniciativa”, señala el comunicado, según el cual, el grupo está “tomando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Las delegaciones se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y otros grupos delictivos, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes”.
Además, de acuerdo con el gobierno estadounidense, ambos países “se comprometieron a mejorar el intercambio de información y a conectar las plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera”.
Estados Unidos y México, explica el comunicado, “acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones sobre robo de combustible, y se comprometieron a volver a reunirse en enero de 2026”.
La reunión se realizó en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países y para revisar los avances desde la reunión realizada en McAllen, Texas.
