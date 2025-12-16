Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Detienen a presunto implicado en asesinato de estilista, Miguel Ángel De la Mora en Polanco; ejecutan orden por homicidio calificado

El gobierno de informó este martes que se comprometió con el de México a mejorar el intercambio de información para prevenir ataques con drones en la frontera, así como a profundizar la colaboración en materia de huachicol, entre otros temas.

En un comunicado, el Departamento estadounidense de Estado informó de los resultados de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, que se realizó el pasado 11 de diciembre en la .

“Poner fin al comercio ilícito de fentanilo, que mata a miles de estadounidenses cada año, es uno de los objetivos principales de esta iniciativa”, señala el comunicado, según el cual, el grupo está “tomando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Las delegaciones se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y otros grupos delictivos, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes”.

Además, de acuerdo con el gobierno estadounidense, ambos países “se comprometieron a mejorar el intercambio de información y a conectar las plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera”.

Estados Unidos y México, explica el comunicado, “acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones sobre robo de combustible, y se comprometieron a volver a reunirse en enero de 2026”.

La reunión se realizó en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países y para revisar los avances desde la reunión realizada en McAllen, Texas.

