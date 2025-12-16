Más Información
WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump está ampliando su prohibición de entrada para incluir a cinco países más e imponer nuevos límites a otros.
La medida es parte de los esfuerzos continuos para endurecer los estándares de entrada a Estados Unidos para viajes e inmigración. La decisión sigue al arresto de un ciudadano afgano como sospechoso en el tiroteo de dos efectivos de la Guardia Nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias.
En junio, el presidente Donald Trump anunció que se prohibiría la entrada a ciudadanos de 12 países y que aquellos de otros siete enfrentarían restricciones. La decisión resucitó una política emblemática de su primer mandato.
En ese momento, la prohibición incluía a Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y aumentó las restricciones a los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
El martes, la administración republicana anunció que estaba ampliando la lista de países a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. La administración también restringió completamente la entrada a personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.
Se están añadiendo 15 países adicionales a la lista de países que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.
