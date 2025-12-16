Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Detienen a presunto implicado en asesinato de estilista, Miguel Ángel De la Mora en Polanco; ejecutan orden por homicidio calificado

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump está ampliando su prohibición de entrada para incluir a cinco países más e imponer nuevos límites a otros.

La medida es parte de los esfuerzos continuos para endurecer los estándares de entrada a Estados Unidos para viajes e inmigración. La decisión sigue al arresto de un ciudadano afgano como sospechoso en el tiroteo de dos efectivos de la Guardia Nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias.

En junio, el presidente Donald Trump anunció que se prohibiría la entrada a ciudadanos de 12 países y que aquellos de otros siete enfrentarían restricciones. La decisión resucitó una política emblemática de su primer mandato.

En ese momento, la prohibición incluía a Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y aumentó las restricciones a los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El martes, la administración republicana anunció que estaba ampliando la lista de países a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. La administración también restringió completamente la entrada a personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Se están añadiendo 15 países adicionales a la lista de países que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

