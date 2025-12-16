Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Detienen a presunto implicado en asesinato de estilista, Miguel Ángel De la Mora en Polanco; ejecutan orden por homicidio calificado

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una potencial intervención de Estados Unidos en para resolver "problemas" y "una situación puntual generada por un narcodictador".

"No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo", afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa, en Buenos Aires, por una eventual intervención de en Venezuela.

"Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura", añadió el presidente electo.

Además, expresó que una eventual intervención estadounidense en Venezuela solucionaría "a todo Latinoamérica, a todo Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa".

Por otra parte, instó a "todos los organismos internacionales y todos los países que dicen respetar las políticas internas de cada país a cumplir con ese principio".

"Las reglas internas de Venezuela son claras: hubo una elección democrática y alguien se la robó, y ese alguien es el señor (Nicolás) Maduro. No tiene la legitimidad democrática para ejercer como pseudopresidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales?", agregó.

Kast acusó además a Maduro de negar la entrada a los venezolanos migrantes que quieren regresar al país, aseguró que el mandatario prefiere que se queden en el extranjero y continúen enviando remesas y anticipó: "Las remesas de los irregulares no van a llegarle más".

Esta declaración sigue al anuncio de que ha mantenido conversaciones con otros presidentes de la región con la intención de crear un "corredor humanitario" para devolver migrantes irregulares a sus países de origen.

El presidente electo de Chile defendió durante su campaña medidas como la construcción de muros y vallas en las fronteras del país, el uso de la violencia contra el narcotráfico, una reducción millonaria del gasto público y la expulsión masiva de migrantes irregulares que se encuentran en el país.

