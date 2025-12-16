Más Información
Buenos Aires. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que "nunca antes se ha visto".
"Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto", expresó Kast a la prensa a las puertas de la Casa Rosada (sede de gobierno argentino).
Milei felicitó a Kast por su "glorioso" triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo "en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional", entre otros aspectos.
Kast propone "corredor humanitario" para regreso de migrantes
Durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Buenos Aires, Kast propuso crear un "corredor humanitario" para devolver a los migrantes a sus países de origen.
"Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países", dijo Kast.
La migración "ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino", agregó.
Según José Antonio Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile al menos 300 mil están en situación irregular.
