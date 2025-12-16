Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Buenos Aires. Un apareció muerto este martes en la residencia oficial del presidente argentino, , sin que por el momento se conozcan las causas, informó la Presidencia en un comunicado oficial.

El soldado, cuya identidad no se ha dado a conocer de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada a las afueras de la ciudad de, y la Justicia inició una investigación para esclarecer el suceso.

“En horas de la madrugada (...), personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Un efectivo del , que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida”, expresa el comunicado.

Lee también

El soldado, tenía 21 años, fue confirmado en la madrugada de este martes por servicios de que ingresaron a la residencia de Milei. Según la prensa argentina podría haberse suicidado.

“Por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, agregó el comunicado oficial.

La Presidencia argentina también aclaró que la información que pueda surgir sobre este suceso será comunicada exclusivamente por el juzgado federal de , que encabeza Arroyo Salgado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos