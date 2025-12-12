Más Información
Kanasín, Yucatán.- Cinco personas, presuntamente integrantes de una célula narcomenudista ligada a un sujeto conocido como “El Cancún”, fueron detenidos en un predio de la colonia Cerrito de Mulchechén, en Kanasín.
Las diligencias se llevaron a cabo en horas de la madrugada y estuvieron a cargo de agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).
El operativo tuvo como apoyo a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales cercaron varias calles a la redonda.
Con apoyo de binomios caninos K-9 de la FGR, los agentes aseguraron diversas cantidades de metanfetamina, conocida como “cristal”, así como cocaína, marihuana, teléfonos celulares y básculas grameras.
En una de las viviendas fueron detenidos tres individuos identificados como Juan Eduardo “N”, Óscar “N” y Alejandro Manuel “N”, quienes manifestaron pertenecer a una célula de narcomenudistas vinculada a “El Cancún”. En el segundo domicilio se detuvo a otras dos personas cuyos nombres no fueron dados a conocer.
Tanto los detenidos, la droga y objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.
Hay que señalar que apenas el pasado 4 de diciembre, se detuvo a cuatro integrantes de una misma familia en la colonia San Luis Dzununcán, al sur de Mérida, apodados "Los Chan”, tras un operativo antidrogas a cargo de autoridades federales y estatales.
dmrr/cr
