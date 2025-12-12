Cuernavaca, Mor.- En la presentación de la iniciativa de Ley para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres, la diputada Melissa Montes de Oca Montoya relató experiencias personales de violencia política y señaló que para este tipo de agresiones prevalece la impunidad aún en casos extremos, y citó los asesinatos de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota y la diputada Gabriela Marín, cuyos casos continúan sin resolver.

Con la adhesión de diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, presentó la iniciativa y expresó que la propuesta es un acto de justicia, una señal clara de que Morelos no va a tolerar ni un día más que sus mujeres sean agredidas por el simple hecho de trabajar, construir y participar en política.

Desde tribuna convocó a sus homólogos a suscribirla y en su momento a aprobarla como un acto de justicia y dignidad y con ello fortalecer a nuestra democracia.

Subrayó que esta Ley importa porque se trata de la primera y única ley en México en su clase, de carácter estatal, porque no hay leyes contra la violencia política, y este ordenamiento define con claridad la violencia política en razón de género; establece mecanismos de prevención, atención y protección inmediatos.

Además obliga a autoridades, partidos políticos y organismos autónomos a actuar con perspectiva de género, crea un Registro estatal de agresores políticos, garantiza reparación integral del daño y articula un sistema de coordinación interinstitucional.

Según la legisladora de Morena, con esta Ley, Morelos se convierte en el primer estado del país en contar con una Ley específica, robusta y completa en materia de violencia política contra las mujeres y aprobarla es reconocer que la voz de las mujeres no es un favor, es un derecho humano.

