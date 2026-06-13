El Mundial 2026 ya arrancó y, más allá de lo que se vive en la cancha, las ciudades sede ofrecen una gastronomía imperdible para aficionados y turistas. Por ello, Aquí te compartimos las mejores opciones de restaurantes para probar cerca de los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Dónde comer cerca de los estadios sede del Mundial en México?

Estadio Ciudad de México

Panatela

Este establecimiento ofrece una variedad de sushi: desde el clásico California Roll hasta el Panko Maki o el Arigato Roll. La carta también incluye platillos orientales como el yakimeshi de pollo o mixta.

Y para quienes prefieren sabores de inspiración europea, el restaurante ofrece pizzas de distintos estilos como la Margarita. Asimismo, puedes probar cortes de arrachera, pollo en pipián, flautas y pechuga con mole.

La oferta se complementa con bebidas calientes, coctelería y otras opciones para acompañar cualquier desayuno, comida y cena. Además de pan dulce como conchas, bisquets, orejas y mantecadas.

Dirección: Calle Chimalcóyotl 100, colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan, CDMX.

Horario: de lunes a miércoles de 07:00 a 20:00 horas, jueves de 7:00 a 21:00 horas, sábado de 07:00 a 19:00 horas y domingo de 08:00 a 18:00 horas.

Panatela. Foto: Panatela

Restaurante Masa Azul

Para quienes prefieren desayunar antes de asistir a los partidos, este restaurante cuenta con opciones como huevos con tortilla azul, huevos Popeye y huevos cuatro quesos.

También ofrece comidas completas como milanesa de res, filete de cecina y fajitas de arrachera. Y si buscas algo caliente, te recomendamos la sopa del día o la sopa de pollo.

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En cuanto a las bebidas, prueba uno de sus licuados, jugos, aguas frescas, refrescos, bebidas calientes o frappés.

Dirección: Avenida Renato Leduc 174, colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan, CDMX.

Horario: de lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas, y los domingos de 08:00 a 17:00 horas.

Restaurante Masa Azul. Foto: Restaurante Mesa Azul

Michoacaníssimo

Michoacaníssimo es un restaurante que brilla por su birria, siendo el platillo estrella de la casa. Sin duda, es una buena opción para quienes buscan recuperarse después de un encuentro en el Estadio Ciudad de México.

Su menú ofrece birria de maciza o surtida, así como quesadillas con carne, tacos y consomé. Para refrescarse, cuenta con bebidas con y sin alcohol, al igual que preparaciones como las micheladas.

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Dirección: San Valentín 866, colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Horario: de lunes a jueves de 08:00 a 18:00 horas; viernes, sábado y domingo de 07:00 a 18:00 horas.

Birria. Foto: Unsplash

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Estadio Akron

Angelina Bistro

Este restaurante cuenta con entradas como papas, pan de ajo gratinado, provoleta al portón, entre otras. Y dentro de sus especialidades se encuentran tablas de quesos y cortes de carne.

Para los platos fuertes, su menú incluye opciones como lasaña, hamburguesas, chapatas y sabores del mar, desde salmón a la mantequilla hasta tostadas.

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Y en el postre, ofrece alternativas como el cheesecake o rebanadas de pastel de chocolate. Si la celebración continúa después del partido, el establecimiento también dispone de una carta de coctelería con opciones como carajillo, Clericó y Aperol.

Dirección: Av. Central No. 248-B, Local LB, colonia Granja, C.P. 45010, en Zapopan, Jalisco.

Horario: de lunes a sábado de 14:00 a 23:30 horas.

Angelina Bistro. Foto: Instagram angelinabistro_gdl

¡Ay Caguamas!

Se trata de un local con botanas como nachos con arrachera, tacos de camarón, atún, marlín o pulpo y snacks, por ejemplo, alitas, dedos de queso y papas a la francesa.

Para acompañar los alimentos, hay cervezas, clamatos, micheladas, cubetas y una variedad de cócteles con y sin alcohol. Su ambiente es completamente festivo y muy mundialista.

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Dirección: Calzada del Servidor Público Norte 7195, interior 19, colonia Granja, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Horario: martes, miércoles, jueves y domingos de 13:00 a 00:00 horas, y los viernes y sábados extiende su horario hasta las 02:00 horas.

¡Ay Caguamas! ofrece proteínas capeadas en forma de tacos. Foto: ¡Ay Caguamas!

Alf Time Wings

Este establecimiento se especializa en la venta de alitas, y sí o sí debes probar su especialidad California Wings. El menú también incluye aperitivos como papas de gajo, dedos de queso y plato de vegetales con zanahoria, pepino y apio.

Si tienes mucho apetito, prueba sus hamburguesas con carne de res, pollo o camarón. Y para seguir reponiendo energía, degusta sus nachos, tacos, burritos y quesadillas. Mientras que la oferta de bebidas abarca cócteles, cervezas, preparados y refrescos.

Dirección: Av. del Bosque 3968, colonia Del Bosque, en Zapopan, Jalisco.

Horario: de lunes a miércoles de 14:00 a 00:00 horas; jueves y viernes de 14:00 a 01:00 horas; y sábados de 16:00 a 01:00 horas.

Alitas. Foto: Unsplash

Estadio Monterrey

Asador del Cabrito y del Rey

Monterrey es reconocido por su carne asada, y este restaurante tiene una amplia variedad de cortes; entre las opciones disponibles se encuentran la arrachera, el filete abierto y una parrillada mixta para cuatro personas.

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Para complementar la experiencia, prueba sus mollejas de res, carne seca y queso flameado. O si lo prefieres, deleita a tu paladar con un cabrito en salsa. Y para el postre, te recomendamos las Glorias y las bolitas de leche.

En cuanto a las bebidas, hay opciones que van desde limonadas y naranjadas hasta cerveza, whisky y coñac.

Dirección: Constitución 817 Oriente, en Monterrey, Nuevo León

Horario: de lunes a miércoles de 11:30 a 23:00 horas; jueves, viernes y sábados hasta las 23:50 horas; y domingos de 11:30 a 23:00 horas.

Carne asada. Foto: Unsplash

Elotes La Purísima

Si después del partido se te antoja algo ligero, este lugar es reconocido por sus elotes preparados, que pueden acompañarse con mantequilla, crema, queso y chile al gusto.

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También tienen botanas como conchitas, totopos preparados, Troles (una bebida tipo frappé elaborada con ingredientes de distintas regiones del país), paletas de agua o de leche, fresas con crema y aguas frescas de sabores.

Dirección: Francisco Zarco, Centro de Monterrey, Nuevo León.

Horario: Todos los días de 10:00 a 22:00 horas.

Esquites. Foto: Freepik

Taquería Juárez

Finalmente, esta taquería ofrece entradas como sopa de fideo, sopa Juárez y papitas doradas. Asimismo, su carta tiene complementos como ensalada, cueritos (en vinagre, tomate y crema) y, para quienes disfrutan de los sabores picantes, chiles toreados.

Aquí puedes degustar desde los tradicionales tacos preparados con diferentes tipos de proteína o antojitos como flautas. En cuanto a las bebidas, hay jugos, refrescos, cervezas y agua de limón, jamaica, horchata y tamarindo.

Dirección: Calle Galeana Norte 123, Centro de Monterrey, Nuevo León.

Horario: de lunes a domingo desde las 10:00 a las 22:00 horas.

Ahora que ya conoces la variedad de restaurantes ubicados cerca de los estadios del Mundial 2026, encuentra tu favorito y sigue celebrando los triunfos del equipo que apoyas.

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