Esta semana arranca la copa mundial 2026 y qué mejor manera de disfrutar los partidos que acompañarlos de buena comida y bebida.

La CDMX, al ser una de las sedes ya se encuentra de fiesta y distintos restaurantes crearon menús especiales para disfrutar de la justa futbolera.

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"Menú de Cancha" en El Tajín

Al sur de la CDMX, al interior del Centro Veracruzano, se encuentra El Tajín, uno de los restaurantes más clásicos de la ciudad. Para celebrar este mes futbolero, la chef Ana Arroyo preparó “Menú de cancha”, un menú cantinero que incluye 11 botanas tradicionales, cerveza y promociones en bebidas para vivir los partidos de México.

La propuesta estará disponible del 11 de junio al 19 de julio, durante los partidos de México que se transmitan en el horario de comida (entre las 14 y las 15 horas).

El paquete incluye: 11 tipos de botanas típicas mexicanas, 1 cerveza nacional, 2x1 en bebidas nacionales y coctelería durante todo el partido y la transmisión en vivo del encuentro futbolero en pantallas.

El costo por persona será de $550 pesos sin servicio y únicamente será válido durante la transmisión del partido y con previa reservación en el Bar del Tajín.

El Tajín se encuentra en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 687, colonia Cuadrante de San Francisco, dentro del Centro Cultural Veracruzano.

La chef Ana Arroyo preparó “Menú de cancha”, un menú cantinero que incluye 11 botanas tradicionales. Foto: El Tajín cortesía

"La Cancha" de Piantao

También al sur de la CDMX y en una ubicación privilegiada cerca de cerca de CU y el Estadio Azteca. Se encuentra Piantao, un restaurante argentino que, desde su apertura, ha tenido una relación muy cercana con el futbol, ya que dos de sus socios, Saúl Lisazo y Mario Favaretto, tuvieron carrera profesional en el fútbol antes de dedicarse a otros proyectos.

Para esta temporada de juego, Piantao creó "La Cancha", una propuesta para disfrutar platillos más casuales mientras se disfruta de los partidos. Los asistentes podrán probar preparaciones como choripanes, chorizo, guacamole, mollejas y jugo de carne baby, entre otros.

También habrá una "portería de los recuerdos", un espacio que reunirá fotografías de clientes, figuras del deporte y personajes vinculados al fútbol que han pasado por Piantao a lo largo de su historia.

"La Cancha" estará abierta del 11 de junio hasta el 19 de julio. Piantao se encuentra en Av. San Fernando 649, colonia Peña Pobre, dentro de Plaza Cuicuilco.

Piantao creó "La Cancha", una propuesta para disfrutar platillos más casuales mientras se disfruta de los partidos. Foto: Piantao cortesía

Una "GRADA" frente al Ángel de la Independencia

En colaboración con el Restaurante Salazar, grupo Diageo creó el concepto de GRADA, un espacio que estará abierto durante 39 días (del 11 de junio al 19 de julio). La idea es presentar mixología, gastronomía y takeovers de bares y restaurantes.

Inspirado en el ambiente que se vive en las gradas de los estadios, este hotspot se creó para reunirse antes, durante y después de los encuentros de la Copa Mundial.

Uno de los grandes protagonistas será la mixología, los asistentes podrán probar distintos cocteles y todos los miércoles las barras más relevantes de la ciudad harán takeovers. En cuanto a la gastronomía, chefs de la ciudad traerán sus propuestas culinarias y platillos especiales.

Los domingos serán de "clásicos", donde la cocina mexicana será la protagonista de la mesa y, para la noche, abrirá MIMI Disco, un club nocturno con DJ’s, invitados sorpresa y una atmósfera más emocionante.

El acceso a GRADA será mediante reservación previa a través de OpenTable. Salazar se encuentra en el piso 8 de Paseo de la Reforma 333.

En colaboración con el Restaurante Salazar, grupo Diageo creó el concepto de GRADA. Foto: cortesía Grada

Chela y futbol en Morenos Tap Room Escandón

¿Hay mejor combinación que futbol, amigos, buena cerveza y botanas? Para esta temporada mundialista, Morenos Tap Room Escandón preparó una propuesta especial para quienes disfrutan reunirse a ver los partidos acompañados de cerveza artesanal.

Para la ocasión, Morenos lanzará un vaso conmemorativo edición especial que incluirá cerveza por $190 pesos. Quienes regresen en futuras ocasiones con su vaso podrán obtener 15% de descuento en todas las cervezas de barril.

Además, Morenos Tap Room Escandón realizará watch parties para vivir algunos de los partidos más esperados del Mundial. Para conocer fechas, horarios y dinámicas de reservación, se recomienda estar pendiente de sus redes sociales.

Morenos Tap Room Escandón se encuentra en Cerrada de la Paz 15, en la colonia Escandón.

Morenos Tap Room Escandón preparó una propuesta especial para quienes disfrutan reunirse a ver los partidos acompañados de cerveza artesanal. Foto: cortesía Morenos Tap Room Escandón

Quesabirrias y cerveza en Cuatro de Barrio

Cuatro de Barrio preparó distintas promociones para vivir cada juego como si fuera una fiesta.

La promo principal es el "Paquete Día del Partido", pensado para 2 o 3 personas. Incluye 4 quesabirrias, 2 birriamen, guacamole y 6 cervezas de ampolleta o cervecitas por $659 pesos.

Además, durante los partidos habrá distintas dinámicas para celebrar cada jugada: Cubetazo Futbolero (cubeta de 6 cervezas con botana o guacamole), Promo por Gol (cada anotación activa cerveza especial por 10 minutos), Happy Hour Pre Partido (2x1 en cerveza o combo especial, una hora antes del inicio).

Para los partidos de la Selección Mexicana, por cada gol que anote México, invitarán una ronda en el momento.

Cuatro de Barrio se encuentra en Caleta 554, en la colonia Narvarte Oriente.

Cuatro de Barrio preparó distintas promociones para vivir cada juego como si fuera una fiesta. Foto: cortesía Cuatro de Barrio

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