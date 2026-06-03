Un restaurante más se suma a la lista de propuestas culinarias en Paseo de la Reforma: Nusr-Et Steakhouse. Ubicado al interior del Hotel The St. Regis, el establecimiento ofrece cortes de lujo con una selección de cócteles y vinos de etiqueta internacional.

Desde entradas como carpaccio y steak tartare, hasta cortes Wagyu, tomahawks para compartir y cocteles de autor, aquí te decimos cuánto cuesta comer en este nuevo lugar.

¿Cómo es el lujoso restaurante Nusr-Et Steakhouse en CDMX?

Nusr-Et Steakhouse es una cadena internacional de restaurantes especializada en cortes de carne premium y experiencias gastronómicas de alto nivel, fundada por el chef Nusret Gökçe, conocido mundialmente como “Salt Bae”.

Su propuesta gira alrededor de una combinación de excelencia en la carnicería, técnicas de cocción especializadas, presentaciones teatrales y atención personalizada al cliente.

La identidad de la franquicia está estrechamente ligada a la historia personal de Gökçe, quien comenzó como aprendiz de carnicero, perfeccionó su técnica mediante viajes de aprendizaje a Argentina y Estados Unidos, y posteriormente desarrolló un estilo propio de corte, preparación y presentación de carne.

Nusr-Et Steakhouse. Foto: Facebook We Are Nusr-Et

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Pero además de servir carne de alta calidad, el restaurante busca ofrecer una experiencia sensorial completa mediante un servicio distintivo y una hospitalidad cuidada.

La primera franquicia de Nusr-Et abrió sus puertas en Estambul, y actualmente opera en múltiples países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Grecia, Dubái, Qatar y recientemente en México.

¿Qué hay en el menú de Nusr-Et Steakhouse?

El menú de este Steakhouse tiene un enfoque particular en cortes Wagyu australianos y selecciones Prime de res.

Su oferta combina cortes de alto valor como el Tomahawk, Filet Mignon y Rib Cap; una selección de mariscos entre los que se incluye salmón salvaje, camarón a la parrilla o atún Bluefin; entradas sofisticadas como carpaccio, steak tartare y meat sushi; además de ensaladas, guarniciones gourmet y platos con pollo orgánico.

La experiencia se complementa con una amplia carta de cocteles de autor y vino rosado, blanco, espumoso o en postres.

De acuerdo con la carta, el Sultan's Velvet Secret es el cóctel más caro y se prepara con Rémy Martin Louis XIII, Rémy Martin XO, jerez oloroso, jamaica, Cointreau, clara de huevo y Luxardo. Su precio es de $4,900.

En cuanto a los platillos, el Tomahawk Wagyu para 2 personas es el de mayor precio por $3,950. Y en las entradas, la más cara es el Jumbo Shrimp Cocktail con un precio de $790. También hay preparaciones acompañadas con oro comestible que pueden elevar el ticket final.

Nusr-Et Steakhouse. Foto: Facebook We Are Nusr-Et

En definitiva, Nusr-Et Steakhouse es una propuesta dirigida a quienes buscan disfrutar de cortes premium, ingredientes de alta calidad y el espectáculo gastronómico que ha hecho famoso a Salt Bae en todo el mundo.

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