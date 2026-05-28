Aunque comer una hamburguesa ocasionalmente no representa un riesgo para la salud, el panorama cambia cuando se acompaña con papas fritas y refresco, ya que el número de calorías se eleva considerablemente. Por ello, te contamos cuántas calorías tiene este popular combo en promedio.

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Hay muchas variedades de hamburguesa. Foto: Freepik

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¿Cuántas calorías tiene un combo de hamburguesa con queso, papas fritas y refresco?

Aunque las hamburguesas son una de las comidas rápidas favoritas de muchas personas, especialmente cuando vienen acompañadas de papas fritas y refresco, este tipo de combos aporta una cantidad elevada de calorías, superando lo que el cuerpo necesita consumir en un solo día.

Hamburguesa con queso

De acuerdo con el sitio Fat Secret, una hamburguesa con queso de aproximadamente 107 gramos aporta cerca de 317 calorías.

También contiene 14.56 g de grasa, 27.86 g de carbohidratos y 17.25 g de proteína; del total de calorías, el 42% proviene de las grasas, el 36% de los carbohidratos y el 22% de las proteínas.

Sin embargo, la especialista en nutrición, Fernanda Alvarado, señala que una hamburguesa sencilla que consiste en dos rebanadas de pan y carne, acompañada de una rebanada de queso y verduras como cebolla, lechuga, jitomate y chile suma alrededor de 500 hasta 600 calorías por porción.

Papas fritas

Las papas fritas son deliciosas, pero son ricas en grasas y sodio. La app NutriScan señala que una porción de 100 gramos de papas fritas de corte medio aporta alrededor de 312 calorías, además contiene 41 g de carbohidratos, 15 g de grasa y 3.4 g de proteína. Asimismo tiene 3.8 g de fibra, 210 mg de sodio y 421 mg de potasio, así como 9.7 mg de vitamina C.

Refresco

De acuerdo al tipo de refresco que se elija, dependerá la cantidad de calorías que contengan.

Refrescos de Cola (con Cafeína)

FatSecret detalla que una lata de refresco de cola con cafeína de 355 mL contiene cerca de 136 calorías, y la mayor parte de su composición proviene de carbohidratos, con un porcentaje mínimo de proteínas y no contienen grasas.

Refresco de naranja

100 mL de refresco de naranja contiene 57 calorías, 14.1 g de carbohidratos, 0 g de grasa y 0.21 gramos de proteína.

Refresco lima-limón

De acuerdo con datos de la aplicación Fitia, una porción de 100 mL de refresco sabor lima-limón contiene más o menos 26 calorías, una cifra que puede variar dependiendo de la marca y los ingredientes utilizados en su elaboración.

En general, un combo de hamburguesa con papas y refresco, puede aportar alrededor de 1250 calorías, un número que aumentará dependiendo del tipo de hamburguesa que comas, el tamaño de las papas y refresco.

Si se toma en cuenta que la ingesta diaria de calorías recomendada para un adulto es de dos mil calorías, comer este combo supera el 50% de lo recomendado, por lo que no se recomienda hacerlo con regularidad.

Lo ideal es disfrutar del clásico combo de hamburguesa con queso, papas fritas y refresco con moderación. Además, para contrarrestar los efectos, la recomendación es tomar suficiente agua, hacer ejercicio con regularidad, comer frutas y verduras, así como llevar, en general, una alimentación sana.

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