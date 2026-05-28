Han pasado cuatro años desde que Maroon 5 visitó por última vez la CDMX, una ausencia que llegará a su fin el próximo otoño, cuando la banda liderada por Adam Levine regrese a los escenarios mexicanos.

Esta tarde y a través de las redes sociales, los músicos estadounidenses confirmaron que volverán a tierras aztecas, como parte de su gira "Love is Like Tour".

"Estamos muy emocionados de volver a México este año. No podemos esperar para verlos", escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram.

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Junto al mensaje, los intérpretes de "This Love" también revelaron que esta visita será muy breve, pues, hasta ahora, solo tienen confirmadas dos únicas fechas en el país.

¿Cuándo y dónde se presentará Maroon 5?

La cita será este próximo 30 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Aunque este es el único concierto que darán en la capital mexicana, la banda hará una parada en Monterrey y se presentará el 3 de octubre, en el Estadio Borregos.

¿Cómo conseguir boletos?

Las entradas podrán adquirirse a través de la página de Tickermaster y, como suele ocurrir en este tipo de eventos, el proceso de venta se hará por etapas.

La primera de ellas será una preventa para clientes Banamex y arrancará el próximo 2 de junio, en punto de las 11:00 horas.

La venta general se habilitará un día después; es decir, el 3 de junio.

Hasta el momento se desconocen los precios oficiales; sin embargo, serán revelados 24 horas antes de que inicie la primer fase de venta.

La última vez que Maroon 5 visitó la CDMX fue en 2022, cuando se presentaron en el entonces Foro Sol.