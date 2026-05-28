La pasión de la tribuna puede cambiar un partido. Un estadio encendido, una afición alentando al unísono y la famosa “ola” pueden convertirse en el impulso anímico que necesita un equipo en los momentos decisivos. De cara al Mundial de 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) busca recuperar ese espíritu con una nueva campaña: “Ola sí, el grito no”.

La iniciativa pretende fomentar una manera distinta de apoyar a la Selección Mexicana, apostando por expresiones de unidad, entusiasmo y respeto desde las gradas, dejando atrás los gritos discriminatorios que han provocado sanciones de la FIFA en los últimos años.

Sin embargo, la relación entre la afición mexicana y el Tricolor ya dejó una huella imborrable en la historia de los Mundiales. Fue precisamente en México 1986 cuando “la ola” se convirtió en un símbolo del futbol internacional y en un motor emocional para la Selección Nacional.

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Mundial de México 1986: cuando la tribuna hizo historia

Durante el verano de 1986, México recibió por segunda vez una Copa del Mundo y la energía en las tribunas quedó marcada para siempre. En aquel torneo, “la ola” trascendió fronteras y transformó la manera de vivir el futbol en los estadios.

Para los integrantes de aquella generación mundialista, el respaldo de la gente fue determinante dentro de la cancha.

“El apoyo de la gente siempre estuvo con nosotros, eso es algo inolvidable”, recordó Fernando Quirarte, exseleccionado nacional y entrenador mexicano.

Carlos de los Cobos también rememoró el vínculo entre equipo y afición durante aquella justa mundialista.

“La afición y nosotros éramos uno; ellos hacían su chamba en la tribuna y nosotros respondíamos a esa motivación”, afirmó.

Luis Flores evocó uno de los momentos más emotivos que vivió con el Tricolor en el Estadio Azteca.

“Imagínate eso con todo el Estadio Azteca cantando el Himno Nacional a capela. Me tocó esa bendición de vivirlo en 1986”, expresó.

Por su parte, Mario Trejo destacó el peso emocional que representa jugar con el respaldo del público mexicano.

“El apoyo extra es una motivación importante. Cuando juegas de local, aquí tenemos la ventaja del apoyo de la gente”, comentó.

La afición es el auténtico Jugador Número 12. Foto: Cortesía

La afición, el verdadero Jugador Número 12

A menos de dos años de la Copa del Mundo de 2026, el mensaje de la FMF busca convertir nuevamente a la afición en protagonista, pero bajo un ambiente de respeto y apoyo positivo hacia la Selección Mexicana.

Para los exfutbolistas, el respaldo desde las gradas puede influir incluso en los momentos más complicados de un encuentro.

“Cuando vas ganando y tienes el apoyo, se siente muy agradable; cuando vas perdiendo, ese apoyo se siente aún más”, señaló Carlos Muñoz.

La esencia de “la ola” radica precisamente en eso: hacer sentir a los aficionados parte del equipo dentro del estadio.

Miguel España lo resumió así:

“La Ola Verde, el ‘sí se puede’, el ‘México, México’, yo sí creo que la afición es el jugador número 12”.

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Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, la FMF apuesta por recuperar ese espíritu que convirtió a México 86 en un referente mundial: una tribuna unida, apasionada y capaz de impulsar al Tricolor desde el respeto.