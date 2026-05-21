Universal Deportes | 21-05-26 | 12:44 | Actualizada | 21-05-26 | 12:44 |

Carlos Rodríguez no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre en su lista de los 12 jugadores convocados de la Liga MX para la .

Sin embargo, Charly sí apareció entre los 55 futbolistas que el Vasco escogió para la prelista oficial, que se envió a la FIFA.

Por tal motivo, el centrocampista del Cruz Azul no pierde la fe de ser considerado por el timonel tricolor para la Selección Mexicana y de participar en su segundo Mundial, tras Qatar 2022.

“Hasta que no salga esa lista de 26, aún hay posibilidad y esperanza. Si soy sincero, [quedar fuera] fue una noticia que, obviamente, me impactó y me dolió porque estaba con la ilusión de estar en un Mundial y más cuando es tu casa”, lamentó.

En el Día de Medios de la Liga MX, de cara a la final del Clausura 2026 entre el Cruz Azul y los Pumas, el canterano del Monterrey aceptó que prefirió enfocarse en la oportunidad de conquistar un trofeo con su equipo.

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“Lo vi por el lado positivo y les dije a mis compañeros que no iba a estar en la lista de un Mundial, pero que iba a estar peleando por un título y que eso era lo que más feliz me ponía”, reveló.

Charly Rodríguez reconoció que atraviesa por un gran momento en su carrera como profesional y que se siente bastante contento de poderlo cristalizarlo con un campeonato.

“Estoy en una etapa de mi vida que estoy disfrutando al máximo. Estoy plenamente feliz, disfruto de cada partido y estar en una nueva final con Cruz Azul, en busca de ese título que tanto deseo y deseamos en todo el equipo, es algo muy grande”, compartió.

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Charly Rodriguez con Cruz Azul - Foto: Imago7
Charly Rodriguez con Cruz Azul - Foto: Imago7

Para él y para la afición celeste, “lo más importante ahora” es pensar en la obtención del título del futbol mexicano y confía en que podrán hacerlo ante los Pumas.

“Lo que anhelo con Cruz Azul y por lo que hemos peleado tanto estos últimos años es buscar a muerte levantar un título más. La gente sabe que estamos con la misma ilusión, nos hemos quedado muy cerca, [pero] la gente está ahí siempre con nosotros apoyándonos. Esperemos que el domingo sea un gran día”, manifestó el centrocampista de la Máquina.

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