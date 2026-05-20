Efraín Juárez eleva a Pumas: "No somos grandes, somos gigantes"

Para Efraín Juárez, ser campeón con los Pumas sería algo “increíble y espectacular”, sobre todo, porque quiere representar de la mejor manera a su “gente e institución”.

El director técnico auriazul reveló que, desde “la pretemporada”, se plantearon como meta disputar el título del Clausura 2026. Ese siempre fue su único propósito para este torneo y está “contento” de haberlo cumplido.

“Nos habíamos prometido con los muchachos llegar a la última semana, o sea llegar a la final. El objetivo siempre fue llegar al 24 de mayo; la gente no creía en nosotros, pero el grupo siempre creyó y hoy estamos en una final”, valoró.

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El estratega mexicano también habló acerca de su decisión de no poder rechazar al club que lo vio nacer y crecer como jugador profesional. Para él, es un “privilegio” esta a 180 minutos de conquistar el campeonato “en casa”.

“Regresé a México porque [venía] a un club al que le tengo muchísimo cariño, sin él no estaría hoy sentado como técnico. Muchos no querían venir y, seguramente, muchos rechazaron venir a Pumas porque la situación no estaba fácil, pero no fue un sacrificio porque lo amo y me entrego al 100% [a esta institución], mencionó.

A pesar de que los Pumas van a cumplir 15 años sin ser campeones de la Liga MX, Efraín Juárez considera que es un club que jamás ha perdido su linaje.

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“Somos un equipo gigante, no grande y es por el arraigo, la afición, el empuje, el arrastre… vamos a cualquier estadio y lo llenamos, en rating somos de los mejores. Es un debate difícil porque analizar si un equipo es grande sólo por resultados…”, sentenció.

Con su peculiar estilo, el joven entrenador afirmó que “disfruta estas instancias” porque la presión le permite motivarse y sacar ese plus que se necesita para buscar la obtención de un campeonato.

“Desde los 17 años he estado disputando finales. Me gusta cuando las cosas están complicadísimas [porque] es cuando hay que sacar el carácter, el ingenio y hay estar preparado para sobrevivir, pero hay que estar ecuánimes y mantener los pies en la tierra”, finalizó Efraín Juárez.