Jordan Carrillo no pierde la fe de estar en el Mundial 2026: Es lo que más quiero

Con seis goles y tres asistencias en su primer semestre con los Pumas, Jordan Carillo atraviesa el mejor momento de su carrera, por lo que aceptó sentirse “muy feliz”, máxime porque está a dos partidos de ser campeón.

“No pensaba que tan rápido pudiera volver a mi nivel, tengo confianza y he tomado la oportunidad con ganas y motivación de mostrar más de mí juego, pero estoy enfocado en la final y quiero levantar la copa”, compartió.

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El extremo mexicano agradeció “estar en Pumas” por todo lo que le ha brindado, por lo que desea devolverle esa confianza con el trofeo de la Liga MX.

“Me siento feliz por las cosas que he hecho, estoy ilusionado por lo que viene y emocionado jugar una final. Estoy enfocado en el partido de mañana (hoy) y del domingo; estoy enfocado en ganar el campeonato”, externó.

El canterano del Santos, reconoció que Efraín Juárez ha sido clave en su resurgimiento como futbolista profesional.

“La confianza que me ha dado y los minutos que me ha permitido [jugar] son los principales motivos para estar en el nivel en el que estoy. También me ha exigido mucho, habla mucho conmigo [sobre] qué necesito hacer para que las cosas me salgan bien”, relevó.

Jordan Carrillo de Pumas celebra un gol este domingo, durante un partido por las semifinales de la Liga MX entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). Isaac Esquivel/EFE

El momento que atraviesa le permite soñar con la posibilidad de ser considerado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Me siento ilusionado con lo de la Selección. Yo que más quisiera estar en el Mundial, seguiré con lo mío, trabajando día a día y que sea lo que Dios quiera. Estoy contento con todo lo que me está pasando y seguiré con mucha humildad y con esa ilusión”, se sinceró Jordan Carrillo.

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