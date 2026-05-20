Joel Huiqui se entrega por Cruz Azul; “estoy dando la vida para que el club tenga la décima”

En Cruz Azul no esconden la ilusión por conquistar la décima estrella. A unas horas de disputar la final del Clausura 2026 ante Pumas, Joel Huiqui dejó claro que el equipo vive uno de los momentos más importantes de los últimos años. El técnico interino aseguró que su único objetivo es coronarse y celebrar el título en Ciudad Universitaria.

“La liguilla no está muertinha. El otro día lo dije con mis muchachos. Yo les compartía en la jornada 17, que la noche anterior me acosté, puse la cabeza en la almohada y dije: ‘esto va en serio’. El mensaje siempre ha sido del corazón, eso me lo enseñó el club, ahí aprendí a comer, hablar, a ser un buen hijo y esposo, estoy dando la vida para que el club tenga la décima”.

La rivalidad entre Cruz Azul y Pumas tomó fuerza en los últimos torneos. En la cancha los partidos suelen ser intensos y en la tribuna existe una tensión especial entre ambas aficiones. Aun así, Huiqui evitó caer en polémicas y calificó la serie como una competencia sana entre dos instituciones históricas.

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“Es una rivalidad sana. Deportivamente los juegos con Universidad son muy intensos. Será un partido increíble. Disputar una final con dos técnicos mexicanos es orgullo, no es rivalidad, es competencia. Hay que ganarlas legalmente, enfrentar a Pumas es un orgullo”.

El entrenador sinaloense también dejó el protagonismo de lado. Para Huiqui, el verdadero mérito del momento que vive Cruz Azul pertenece al plantel. Reconoció que todo pasó muy rápido, pero confesó que disfruta la experiencia de disputar una final con el club que marcó gran parte de su vida.

“Pasó todo tan rápido, el mérito es cien por ciento de los jugadores. La estoy pasando un momento increíble, es un sueño disputar la final. Estamos conscientes de las finales perdidas y vamos a lucharla. Están muy contentos por la oportunidad, hemos tenido un pasado importante, los golpes que ha recibido el equipo, hemos llegado a finales y durante este año no hemos concretado”.

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El técnico cementero destacó la conexión que existe entre el equipo y la afición. Considera que el plantel entendió el peso de representar a Cruz Azul y señaló que el respaldo de la gente empujó al grupo en los momentos más complicados del torneo.

“Está convencido de que el reto es para nosotros, cada partido proponemos un estilo diferente. Es importante recalcar que el equipo se siente identificado con la gente. El equipo tiene una casa importante, la República está llena de Cruz Azul”.

El estratega sabe que enfrentar a Pumas exige máxima concentración. Huiqui reconoció que la final se juega minuto a minuto y advirtió que Cruz Azul necesita mejorar defensivamente para evitar errores que puedan complicar la serie.

“La intención es darle a la afición un buen resultado. Condiciona un poco el juego de ida, hemos visto marcadores abultados, luego en la vuelta se complica. Para manejar el momento, no solo son 180 minutos, es importante manejar minuto a minuto. Debemos mejorar el aspecto defensivo y nos encantaría llevarnos un aspecto positivo y manejar mejor la vuelta”.