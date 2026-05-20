Carlos Salcedo cuestiona ausencia de Tecatito Corona rumbo al Mundial 2026

Hace unas horas, la Selección de Brasil hizo oficial su convocatoria final rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Entre las sorpresas más destacadas apareció el nombre de Neymar, actual jugador del Santos, quien a sus 34 años fue incluido en la lista definitiva presentada por Carlo Ancelotti.

El llamado del exfutbolista del FC Barcelona generó un fuerte impacto a nivel mundial, especialmente después de que el propio atacante compartiera su ilusión por representar, posiblemente por última vez, a su país en el máximo torneo de la FIFA.

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La presencia del brasileño, quien además atraviesa una intensa lucha por la permanencia en el campeonato local, también provocó reacciones en México. Una de las más llamativas fue la de Carlos Salcedo, defensor de Monterrey, quien se dijo incrédulo por ver a Neymar en la lista mientras, en su opinión, uno de sus compañeros merecía ese lugar.

Se trata de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, exjugador del Porto y actual compañero de Salcedo en Rayados, quien a sus 33 años no fue considerado por Javier Aguirre dentro del amplio grupo de más de cincuenta opciones.

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"Va Ney al Mundial y no va nuestro Tecate. Estas son cosas que jamás entenderé", escribió Salcedo en su cuenta de X, recordando su experiencia como mundialista en Rusia 2018.

Por su parte, Corona, quien ha perdido protagonismo en la Liga MX, disputó su último partido con la Selección Mexicana en junio de 2022, cuando el Tricolor enfrentó a Uruguay y Ecuador.