Efraín Juárez está muy cerca de hacer historia con Pumas. Tras una etapa complicada en la que los resultados no lo acompañaron, el equipo universitario se encuentra a solo 180 minutos de conquistar el título de la Liga MX.

El trabajo del estratega mexicano, formado en Europa y con una experiencia destacada en el futbol colombiano, no ha pasado desapercibido. Analistas y figuras del balompié nacional han reconocido la transformación del equipo, reflejada en una idea de juego más clara y un mejor funcionamiento dentro del campo.

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Uno de los más recientes en destacar su labor fue Jaime Lozano, exentrenador de la Selección Mexicana y de Pachuca. El técnico no solo elogió el desempeño de Juárez, sino que también puso sobre la mesa la falta de paciencia que suele existir con los entrenadores mexicanos. Incluso recordó que, meses atrás, llegó a tener mejores resultados que Juárez al frente de Pachuca, pero la directiva decidió poner fin a su proceso antes de consolidarlo.

"Si a Efraín (Juárez) lo hubieran tratado como la gran mayoría de clubes trata a los técnicos, el torneo pasado estaba fuera por ser décimo. Yo fui noveno, arriba de él, y me echaron. Le dieron continuidad y apostaron por mejorar al equipo. Eso no es lo que hay en México (procesos); no existe, y se debe dar todo un ecosistema, una serie de decisiones y fortuna para que tú te mantengas", mencionó en entrevista con ESPN.

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En la conversación, Lozano deseó éxito a los entrenadores mexicanos que pelearán por el título, aunque subrayó que la preparación por sí sola no es suficiente, ya que también debe ir acompañada del respaldo de los clubes para poder alcanzar los objetivos.