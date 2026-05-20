¿Quién es Omar Chávez? El hijo de Julio César Chávez que fue arrestado

El nombre de Julio César Chávez, ícono del deporte mexicano y figura histórica del boxeo mundial, volvió a acaparar la conversación en redes sociales en las últimas horas, luego de que se informara sobre la detención de su hijo, Omar Chávez, en Culiacán, Sinaloa.

El pugilista, conocido como "Businessman", fue arrestado por autoridades locales y posteriormente trasladado al penal de Aguaruto, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

El hermano menor de Julio César Chávez Jr., quien al igual que su padre incursionó en el boxeo profesional, ha tenido una carrera marcada por altibajos que le han impedido consolidarse en la élite. A continuación, te presentamos algunos de los aspectos más relevantes de su trayectoria dentro del ring.

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¿Quién es Omar Chávez?

El boxeador mexicano nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Su incursión en el pugilismo comenzó a muy temprana edad, al debutar como profesional en 2006, cuando apenas tenía 16 años, cargando desde el inicio con el peso de las comparaciones con su padre y el legado que lo convirtió en una de las máximas figuras del boxeo mundial.

Bajo esa etiqueta de promesa, Omar Chávez ha disputado combates en las divisiones superwelter y mediano, acumulando más de cuarenta triunfos, varios de ellos por la vía del nocaut. Entre sus peleas más recordadas por la afición destacan sus enfrentamientos ante Jorge Páez Jr. en 2011 y 2012, ambos con victoria para su rival.

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A lo largo de su carrera también se midió en tres ocasiones ante Ramón "Inocente" Álvarez, hermano de Saúl "Canelo" Álvarez, con saldo adverso de dos derrotas y una victoria.

La más reciente presentación profesional de Omar “El Terremoto” Chávez tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí de San Luis Potosí, donde se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto a José Miguel Torres.