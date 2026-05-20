Nathan Silva lanza dardo a Cruz Azul previo a la Final: No tienen casa y nosotros les ayudamos

La rivalidad entre Cruz Azul y Pumas subió de tono antes de la final del Clausura 2026.

Nathan Silva lanzó un mensaje que encendió a la afición celeste al recordar que la Máquina no cuenta con estadio propio y que solo utilizó Ciudad Universitaria como sede temporal. El brasileño no dudó en marcar territorio.

“Nosotros respetamos al rival, pero ellos rentaron nuestra casa, con todo respeto no tienen estadio para jugar. Nosotros nos ayudamos”. La frase del defensor auriazul cayó como bomba luego de que en redes sociales, se dijera que Cruz Azul presume 25 partidos sin perder en CU y además conquistó recientemente la Concacaf, por lo cual no era ya más casa de Pumas.

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A pesar de la tensión que existe entre ambas aficiones, Silva dejó claro que dentro de la cancha el ambiente es distinto. El central descartó mala intención en la jugada entre Coco Carrasquilla y Kevin Mier, acción que generó polémica tras la lesión del colombiano.

“Estamos tranquilos, los futbolista con relación con lo que paso con Coco Carrasquilla y Kevin Mier, intentó barrer la pelota, por una situación él se lesionó. Estamos enfocados en el partido. Será un gran partido”. El brasileño aseguró que Pumas llega mentalizado y con ilusión de pelear por el título.

Silva también destacó la unión del vestidor universitario y el deseo de terminar con la sequía de títulos. El defensa reconoció que el grupo entiende la presión que existe alrededor del club, aunque confía en responder dentro del terreno de juego.

“Estamos muy preparados, sobre todo en la entrega del partido, mañana tenemos 90 minutos u el domingo serán más. Estamos tranquilos y conscientes de lo que tenemos que hacer”. Además, el zaguero habló sobre la admiración que siente por Darío Verón, uno de los máximos referentes en la historia de Pumas.

“Darío Verón es una leyenda. Yo estoy lejos de él. Quiero acercarme, creo que es un paso importante”. Silva reveló que el histórico capitán lo motivó antes del duelo contra América y reconoció que busca seguir sus pasos dentro del club universitario.

Álvaro Angulo, lateral de los Pumas, en conferencia de prensa. FOTO: Maritza Villagómez/ EL UNIVERSAL

Álvaro Angulo respaldo la localía auriazul

Por su parte, Álvaro Angulo respaldó el discurso de su compañero y afirmó que Ciudad Universitaria siempre pertenecerá a Pumas. “Y si ellos ganan, habrán ganado de visitantes, no de locales. Siempre va a ser casa de Pumas”.

El colombiano también pidió disfrutar la serie en paz, aunque dejó claro que esperan hacer pesar la mística del Olímpico Universitario.

“Todo debe disfrutarse y vivirse en paz. Pero, al final, que gane el mejor… y ojalá sea Pumas, porque esta sigue siendo la casa de Pumas. Y si ellos ganan, habrán ganado de visitantes, no de locales. Siempre va a ser casa de Pumas”.

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