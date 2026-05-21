Liga MX: Cruz Azul y Pumas abren HOY una disputa por el título, que ya es personal   

Hoy se escribe el primer capítulo de una batalla que promete pasar a la historia. Además del título en la Liga MX, el orgullo también estará en juego, porque los duelos entre estos equipos ya son personales.

Esta noche, el Cruz Azul y los Pumas disputan los primeros 90 minutos de la final.

Duelo aderezado por capítulos que han elevado la rivalidad: Aquella jugada entre Kevin Mier y Adalberto Carrasquilla que terminó con una severa lesión para el portero de La Máquina o la sorpresiva decisión de la UNAM sobre ya no rentarle el estadio Olímpico Universitario a los celestes, a pocos días de que comenzara este torneo.

Previo al juego de esta noche, Efraín Juárez reconoció sentirse “tranquilo, contento e ilusionado”, pero afirmó que afrontarán cada partido como con la misma “entrega” que han encarado los 21 que llevan en el torneo.

“Nuestros entrenamientos fueron como cualquier otro de cualquier jornada, porque venimos jugando finales cada ocho días y esa es nuestra exigencia para salir campeones”, declaró.

“Hoy [ayer] dormiré, descansaré y ya mañana [hoy] veré qué pasa, qué equipo poner... Todo puede pasar. Estamos tranquilos, trabajando día con día y analizando al rival. Tenemos mucha ilusión del partido de mañana [hoy]. Ojalá que tengamos la fortuna y nos alcance”, agregó.

Sobre la controversia arbitral que se ha generado por la designación de Daniel Quintero para la vuelta, Juárez lamentó que “mucha gente sólo quiere desestabilizar.

“No sabía que no se puede felicitar a alguien que hace bien su trabajo... Es increíble; para la otra, le digo groserías”, expresó. “Se me hace triste, extraño y no veo alguna polémica con eso”.

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