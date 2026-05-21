Emanuel Villa presiente halagador futuro para los Pumas

Emanuel Villa, comentarista en TUDN y también director técnico en las inferiores de Querétaro, cree que independientemente del resultado en la final del domingo en el Olímpico Universitario contra el Cruz Azul, el futuro de Pumas es prometedor.

“Más que estabilizar, potenció un equipo en donde muchos jugadores viven una revancha deportiva, una revancha personal, futbolistas que en muchos casos no eran titulares en sus equipos, futbolistas que estaban relegados, los trajo, los hizo creer y miren los resultados. Yo creo que en dado caso que Pumas no sea campeón, hay que darle más herramientas a Efraín Juárez”, comentó.

El Tito enfatizó que, si bien el cuadro del Pedregal no se caracteriza por tener muchos recursos como otros equipos de la Liga MX, ha sido muy inteligente a la hora de elegir al líder de su proyecto.

“Encontraron al técnico que buscaban, que a pesar de no tener los recursos de otros, el tipo scouteó y se las arregló bien. Si con estas herramientas Efra está llevando al equipo hasta donde lo llevó, imagínate dándole más de cara al futuro”, agregó.

Por otra parte, la continuidad de Jordan Carrillo, uno de los mejores jugadores de la Liguilla con los universitarios, está en el aire, debido a que el préstamo se vence en a finales de año y tendrá que regresar con Santos, equipo que es dueño de su carta.

Pero independientemente de esto, el exdelantero cree que los auriazules se las ingeniarán para poder seguir en la misma línea.

“A fin de cuentas, Pumas tendrá que scoutear muy bien, ver qué puede hacer para sostener el plantel. Por lo menos lo de Keylor [Navas] es una buena noticia, que lo hayan renovado. Habrá que seguir apuntalando el centro del campo, las bandas, recuperar a Medina [Alan], seguir apostando a que Antuna recupere su mejor nivel. Pumas tendrá que hacer que el grueso del plantel se sostenga y con base en eso, volver a planificar”, aseveró.

Finalmente, Villa aseguró que el hecho de que dos de los llamados grandes del futbol mexicano vuelvan a ser protagonistas es muy buena noticia para el balompié nacional.

“Es una gran noticia para el futbol mexicano que Pumas esté de regreso, junto a Chivas, para tener a esos equipos importantes, porque antes la Liga era de cinco; Cruz Azul, América, Toluca y los regios [Tigres y Monterrey] y ahora, se suman Pumas y Chivas”, finalizó.

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