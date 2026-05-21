Para Emanuel Villa, la cuestión física puede “pesarle” a los Pumas por esta razón 

Para Emanuel Tito Villa, uno de los campeones de goleo en la historia de Cruz Azul y con un paso fugaz por Pumas, una de las claves para la definición del título del Clausura 2026 pasará por la condición física de los jugadores auriazules, debido a las pocas variantes que tiene Efraín Juárez en el banquillo.

“Pumas ha tenido una Liguilla de contrastes, yo se lo atribuyo mucho al fondo físico. Es un equipo corto, que depende mucho de que sus individualidades estén frescas para hacer esa presión cuando Efraín lo requiere, contragolpearte con un bloque medio-bajo cuando lo necesita. Empieza los partidos con mucha pegada, y ese fondo físico, por querer manejar los partidos, cede la iniciativa y sufre de más”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes.

Del otro lado, el Tito Villa analiza que La Máquina cuenta con jugadores de mayor “peso”, y por consecuencia, puede ser un factor determinante para inclinar la eliminatoria.

“Cruz Azul tiene fondo de armario. Si a Pumas se le funde Juninho, si Antuna ya está desgastado, si alguno de sus contenciones, Carrasquilla, o el mismo Vite, que son futbolistas que le dan mucha fluidez al mediocampo se empiezan a fundir, Pumas baja mucho. Ese aspecto, Cruz Azul tiene una ventaja. Es una final y todo puede pasar. Hay que ver con qué Pumas te topas en la ida, si con el que le salió a jugar al América en el Banorte o el que le salió a jugar a Pachuca”, comentó.

La Máquina regresa al estadio Ciudad de los Deportes después de poco mas de un año de su último partido, pero Villa afirmó que no le pesará jugar ni en la ida, ni en CU.

“No creo que pese para mal. Es un estadio que el grueso de los futbolistas jugó. Es un estadio que le debería caer a la perfección a los dos equipos. Y CU para Cruz Azul ha sido su casa, ya están las estadísticas, el provecho que le ha sacado ser local”.

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