Emanuel Villa se declara a favor de que Joel Huiqui siga en Cruz Azul, pase lo que pase 

Desde que comenzó el proyecto del director deportivo Iván Alonso con Cruz Azul en diciembre 2023, la institución ha conseguido ser el mejor equipo de la temporada en dos ocasiones.

Una distinción que se otorga al conjunto que más puntos ha conseguido en los dos torneos del año futbolístico, además de la obtención de la Liga de Campeones de la Concacaf. Pese a ello, la encomienda pendiente sigue siendo la de conquistar el décimo campeonato de Liga MX.

Sin embargo, para Emanuel Tito Villa, en caso de que a La Máquina se le vuelva a negar el campeonato, no tendría por qué haber repercusiones en ningún área de la institución.

“No creo que haya consecuencias. Obviamente la tristeza de la gente... el que conoce a Cruz Azul y su historia, sabe que Cruz Azul es tristeza de la noche a la mañana y viceversa. Si mañana [hoy] se pierde, no creo que todo mundo diga, ‘no, Joel Huiqui es un desastre , no puede dirigir, tiene que salir’, o volver otra vez con el tema los jugadores. Si pierde, matará las ilusiones de los aficionados, pero a ver, son cinco semifinales consecutivas, dos finales de Liga, el título de la Concacaf; las cosas se están haciendo bien”, aseveró el exdelantero de La Máquina de cara al primer juego de la final.

En días recientes, el presidente de la institución, Víctor Manuel Velázquez, comentó que la continuidad de Joel Huiqui al frente del primer equipo de los cementeros depende de la obtención del campeonato de este Clausura 2026.

Además de que ya se están analizando los refuerzos que podría llegan llegar para la próxima temporada. Una forma de trabajo que aplaude el que fuera campeón de goleo con Cruz Azul, ya que queda claro que se está trabajando bien.

“Así se debe trabajar. Si hay algo que ha hecho muy bien esta directiva es planificar con anticipación. Y hasta que a ellos les digan que no va más, ellos tienen que seguir trabajando; seguramente, entrevistar técnicos, porque nunca se sabe, tú le puedes dar el espaldarazo a Joel [Huiqui], pero siempre tendrás que tener un plan B listo”, sentenció.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.