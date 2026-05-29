Jennifer Lopez volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las máximas referencias de estilo en Hollywood. Durante una aparición reciente para el tour de prensa de Office Romance, su próxima película para Netflix, la cantante y actriz apareció con un vestido verde olivo de escote profundo que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

El look destacó por su silueta fluida y sensual: un vestido halter en tono verde oliva con escote plunge extremo, aberturas laterales y detalles metálicos tipo eslabón cubiertos de brillo que marcaban la cintura y el cuello. La pieza combinó una vibra bohemia con el glamour característico de JLo, una fórmula que la artista ha convertido prácticamente en sello personal.

Foto: Instagram @justinemarjan

Para complementar el outfit, Lopez llevó un abrigo coordinado con textura feathered en las mangas, además de un beauty look en tonos bronceados y ondas suaves XL que reforzaban la estética effortless y sofisticada del conjunto.

El look llega en medio del tour de Office Romance

La aparición forma parte de la promoción de Office Romance, la nueva comedia romántica de Netflix protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein. La película —que actualmente se encuentra generando expectativa entre fans del género— marca el regreso de JLo a las rom-coms, un terreno donde ya ha protagonizado títulos icónicos como Maid in Manhattan y The Wedding Planner.

Foto: Instagram @justinemarjan

El look conecta con varias de las tendencias que han dominado las pasarelas recientes: escotes profundos, drapeados fluidos, tonos tierra y referencias boho reinterpretadas desde una estética mucho más glam y nocturna.

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El verde olivo sigue ganando terreno este 2026

Además del diseño, el color también se convirtió en protagonista. El verde olivo se ha consolidado como uno de los tonos favoritos del año gracias a su versatilidad y elegancia relajada, apareciendo constantemente tanto en colecciones de lujo como en street style.

En el caso de Jennifer Lopez, el tono funcionó especialmente bien con los acabados dorados del vestido y el maquillaje cálido, creando un look monocromático sofisticado que mezcló sensualidad, glamour y referencias setenteras sin perder modernidad.

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