Durante la comparecencia de la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, ante el Congreso de la Ciudad de México, diputados locales reconocieron la prohibición de la venta de seres sintientes en el Mercado de Sonora, lo que representa un avance histórico en materia de bienestar animal.

En ese sentido, la alcaldesa informó que la venta de animales en el Mercado de Sonora fue una práctica que prevaleció desde la inauguración de este centro de abasto en 1957 y que, pese a las constantes protestas y denuncias de organismos protectores, de la sociedad civil y a que algunos locatarios obtenían amparos para continuar con esta actividad, gracias a la coordinación con autoridades y, sobre todo, a la voluntad política, la exhibición y comercio de seres sintientes llegó a su fin; asimismo, detalló que de los 84 locales que contaban con cédula para la comercialización de animales, 82 locatarios optaron voluntariamente por cambiar de giro comercial, mientras que las dos cédulas restantes fueron revocadas en cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

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Los legisladores también destacaron el trabajo realizado en el Hospital Veterinario Arenal, considerado un referente en la atención de seres sintientes en la demarcación y en la Ciudad de México, con más de 14 mil consultas, y cuya próxima ampliación fue celebrada por legisladores, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer este tipo de espacios en beneficio de las familias y sus animales de compañía.

Asimismo, los representantes locales reconocieron el trabajo realizado en la demarcación en materia de infraestructura urbana, recuperación de espacios públicos, mercados, programas sociales, seguridad y atención ciudadana, además de destacar acciones como el fortalecimiento de Casa Violeta, subrayando que Venustiano Carranza se ha consolidado como una de las alcaldías con mayor planeación, ejecución y supervisión de obras y servicios en la Ciudad de México.

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez reiteró que continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Venustiano Carranza, impulsando acciones que fortalezcan el bienestar social en la demarcación.

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