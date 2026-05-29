El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de un distintivo pet friendly para los establecimientos mercantiles que permitan la entrada de animales de compañía y cumplan determinados requisitos para ello.

Las y los diputados avalaron reformas a la Ley de Bienestar Animal y de Establecimientos Mercantiles para que los locales comerciales reciban una insignia siempre y cuando garanticen condiciones dignas, seguras e higiénicas para los animales de compañía y sus tutores.

Al fundamentar la propuesta, la diputada del PRI Tania Larios destacó que para conseguir esta insignia, los establecimientos mercantiles deben cumplir con condiciones de trato digno, respetuoso y de salubridad para las mascotas durante la estancia de sus clientes y usuarios.

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“Este distintivo de un lugar abierto a animales de compañía permitirá avanzar hacia una ciudad más incluyente y responsable, donde se promueva el respeto a los seres sintientes y se fomente una cultura de tendencia responsable en beneficio de las personas y de los seres sintientes y animales de compañía”, subrayó.

Desde la tribuna, explicó que esta propuesta responde a una nueva cultura en la que las personas y las familias integran cada vez más a sus animales de compañía en su entorno cotidiano. Ello, añadió, ha provocado el aumento en la demanda de servicios de transporte, alojamientos, restaurantes y centros comerciales que sean amigables con los seres sintientes.

Además, apuntó, la convivencia de las familias multiespecie en los espacios públicos representan un sector de consumo en alto crecimiento y que los establecimientos pet friendly se han multiplicado de forma acelerada en todo el mundo.

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“Los establecimientos mercantiles que de manera voluntaria decidan optar por ser reconocidos como pet friendly, deberán acreditar que cuenten con las condiciones homologadas de salud, seguridad e higiene, para la permanencia y bienestar de los animales de compañía durante la instancia de los usuarios”, insistió.

Larios Pérez sostuvo que de esta forma se protege a los seres sintientes y se promueve la adaptación del sector económico a las nuevas dinámicas y prácticas de convivencia

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