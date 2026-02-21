Impulsan que edificios del Congreso de la CDMX sean pet friendly; Pleno aprueba punto de acuerdo

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para que los cuatro edificios de la sede legislativa sean pet friendly.

A propuesta del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, la Oficialía Mayor del Congreso analizará, diseñará y, en su caso, implementará los lineamientos y protocolos que regulen el acceso de los animales de compañías a las instalaciones, bajo los criterios de orden, seguridad, higiene y bienestar animal.

El legislador morenista dio a conocer que lo anterior deberá realizarse de manera conjunta con el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este Congreso, que es el responsable de coordinador los módulos legislativos para que también sean pet friendly.

Señaló que la Constitución capitalina reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a las autoridades a garantizar su trato digno y respetuoso, lo que significa que ese mandato incluye al Poder Legislativo local.

“Sin embargo, persiste una brecha entre el marco normativo que defendemos y nuestras prácticas internas. Actualmente, los edificios del Congreso y los módulos legislativos no cuentan con lineamientos que permitan el acceso regulado de animales de compañía, lo que genera discrecionalidad e incongruencia institucional”, subrayó.

Al respecto, comentó que las experiencias sobre el acceso de animales de compañías en inmuebles públicos y privados demuestran que es viable establecer esquemas regulados sin afectar las funciones institucionales. “El problema no es la presencia de animales de compañía, es la falta de lineamientos que permitan gestionarla adecuadamente”.

Al ponerse en marcha los lineamientos, los seres sintientes tendrán acceso a los cuatro inmuebles que integran el Congreso capitalino y los 66 módulos legislativos de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Apoyo para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

