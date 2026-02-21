Más Información

Este sábado 21 de marzo se realizará el Paseo Nocturno alusivo al Día del Amor y de la Amistad, en un horario de 19:00 a las 23:00 horas.

Las y los visitantes podrán disfrutar de una ruta de 22 kilómetros, comenzando en la Fuente de Petróleos, de la alcaldía Miguel Hidalgo, pasando por la primera sesión del Bosque de Chapultepec para avanzar por las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, las calles Venustiano Carranza, López y 5 de Febrero con punto final la Plaza Tlaxcoaque de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las rutas alternas que pueden utilizar los automovilistas para evitar afectaciones viales.

Estas alternativas viales son:

  • Avenida Ejército Nacional
  • Anillo Periférico
  • Avenida Constituyentes
  • Circuito Interior
  • Avenida Chapultepec
  • Eje 1 Norte
  • Fray Servando
  • Eje 1 Oriente

La Red de Movilidad Integrada (MI) se sumará al apoyo para que más personas puedan disfrutar del Paseo Nocturno, por lo que, a partir de las 17:00 horas y hasta que concluya el evento, el Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebuses permitirán el acceso con bicicletas. Las tres líneas de Cablebús lo admiten durante todo el horario de servicio. Sumado a esto, el Sistema de Bicicletas públicas Ecobici ampliará a 60 minutos el tiempo del uso de las bicicletas.

