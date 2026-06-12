El comienzo de la Copa desató el ambiente mundialista en las calles de la CDMX. Desde los más chicos hasta los grandes, mexicanos y extranjeros disfrutaron desde el estadio o en sitios públicos el encuentro entre México y Sudáfrica. Con el triunfo de la Selección Nacional, la fiesta se extendió durante varias horas. A pesar del fervor, también hubo espacio para la protesta por diversos grupos.

Luego del triunfo de la Selección Mexicana, miles de aficionados acudieron al Ángel para festejar. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

Mientras se disputaba el juego, se registraron choques entre manifestantes y policías. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Para abordar el Tren Ligero con dirección al estadio, a la gente se le pedía contar con boleto del partido, lo que generó saturación en la terminal. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

En la fila para ingresar al estadio se observaron llamativos disfraces inflables que dieron color al juego. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

La afición no perdió la oportunidad para portar aspectos de las raíces mexicanas. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

La plaza Garibaldi se convirtió en otro punto familiar para seguir las acciones del partido. Foto: Carlos Boites/ EL UNIVERSAL

Aspectos de los festejos en los alrededores de la colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Los asistentes mexicanos portaron las típicas máscaras de luchadores y el sombrero de charro. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Festejos en el Ángel de la independencia, bandera de México. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

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