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El comienzo de la Copa desató el ambiente mundialista en las calles de la CDMX. Desde los más chicos hasta los grandes, mexicanos y extranjeros disfrutaron desde el estadio o en sitios públicos el encuentro entre México y Sudáfrica. Con el triunfo de la Selección Nacional, la fiesta se extendió durante varias horas. A pesar del fervor, también hubo espacio para la protesta por diversos grupos.
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