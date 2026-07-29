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La alianza que hizo el Gobierno de la Ciudad de México con empresas para recuperar los 135 millones de pesos por el pago de derechos para la transmisión de los partidos del Mundial incentiva la economía, el turismo y la imagen de la capital, coincidieron especialistas.
Arturo Cuevas Martínez, jefe de la carrera de Mercadotecnia en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, consideró que recuperar lo invertido —ya sea con dinero o en especie—, es un “ganar-ganar”. Por un lado el gobierno ahorra en gasto, y por el otro, los patrocinadores generan mayor derrama económica.
Saúl Herrera Aguilar, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, consideró esta alianza una opción que “protege las finanzas de la capital”.
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