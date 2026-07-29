El decreto que aplica aranceles de hasta 50% a mil 463 fracciones correspondientes a varios productos provenientes de países sin acuerdo de libre comercio con México, en su mayoría de China, han comenzado a surtir efecto.

Con datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA) reporta que la importación de productos de estas mil 463 fracciones arancelarias fue de 11 mil 808 millones de dólares de enero a mayo, 23.2% menos que en el mismo periodo de 2025.

El decreto comenzó a aplicarse en enero y comprende miles de productos como aguas de tocador, maquillaje, jabones, shampoo, polímeros, policarbonatos, vajillas y artículos de cocina, papeles, hilos, telas, textiles, calzado, tubos, galvanizados, motores, planchas, hornos de microondas, muebles y juguetes, entre otros, los cuales pagan aranceles que van de 5% a 50%.

También aplican a autopartes, llantas, autos eléctricos a gasolina o diesel, así como motocicletas.

“Es importante señalar que no sólo los productos terminados sino las materias primas componentes y partes son los que están en esos aranceles y que el Gobierno de México planea sacar un nuevo listado de hasta 2 mil fracciones para países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, incluyendo China, y eso ocurrirá durante las siguientes semanas. El gobierno publicará un nuevo listado”, adelantó Alberto Bustamente, presidente de la ANAPSA.

El decreto tiene como objetivo reducir las importaciones de insumos provenientes de China y evitar que de alguna manera se incorporen o se triangulen en algún proceso de manufactura para después exportarse hacia EU.

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Los aranceles también aplican a productos provenientes de Corea del Sur, Tailandia, India e Indonesia.

Fabricación de autos

En el más reciente reporte al Congreso sobre la operación del T-MEC respecto a la industria automotriz, la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) destaca el incremento del porcentaje de piezas o componentes provenientes de China en la fabricación de autos hechos en México; al mismo tiempo que ha disminuido el contenido de partes y componentes provenientes de EU.

El reporte, publicado a principios de julio, indica que, en 2017, 60% de los componentes de un auto fabricado en México provenía de EU; pero en 2024, ese porcentaje se redujo a 35%.

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En el mismo periodo, el contenido añadido originario de China en la fabricación de vehículos subió a 7% de 4.5% en 2017.

El contenido añadido se entiende como una parte o pieza que se importa de China y en México se le da un acabado o se le hacen cambios menores para ser considerado de Norteamérica.

Si bien el porcentaje de contenido chino es poco, ha crecido mientras que el contenido estadounidense ha bajado.

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Una fuente cercana al proceso de revisión del T-MEC afirmó que ha bajado el contenido de componentes estadounidenses en la fabricación de vehículos en México, pero 35% puede ser engañoso ya que depende de cada modelo.

Es decir, no todos los autos tienen el mismo porcentaje de contenido de EU, algunos tienen más y otros menos.

“Estimamos que el contenido de China no pasa de 10% en un vehículo porque tienes que cumplir con las reglas de origen del T-MEC que es 75% y ni modo que traigas 25% de China.

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“La huella de China no es muy alta, no pasa de 10%, y eso es lo que deberían de valorar los estadounidenses”, afirmó.

Sin embargo, es previsible que EU presione para bajar aún más el contenido de componentes chinos en la revisión de las reglas de origen del T-MEC.

Bustamente dijo que la industria automotriz anticipaba que la USTR iba a poner énfasis en el contenido chino en este reporte, pero como refiere datos de 2024, aún no se ve el impacto de los aranceles que México impuso a mil 463 fracciones arancelarias de países sin acuerdo con México.

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Considera que la USTR presionará en la revisión del T-MEC para bajar el contenido chino en lo eléctrico, electrónicos, sistema de audio para el auto, pantallas, cámaras y sensores, que son las que más contenido chino tienen.

“Elevando el valor de contenido regional del T-MEC, EU puede reducir el contenido chino, pero ya se vio una reducción en las importaciones que México hace desde China”, aseguró.

Se prevé que EU pedirá elevar el contenido regional de 75% a 80% para la fabricación de autos en Norteamérica, donde al menos 50% de los componentes de un vehículo sean estadounidenses

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