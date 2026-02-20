El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informa que en apoyo al primer Paseo Nocturno “Muévete en Bici” 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero, se permitirá el ingreso de bicicletas en las 195 estaciones de la red a partir de las 17:00 horas y hasta fin de servicio.

El Metro solicitó al público usuario que ingrese con bicicletas esperar el arribo del tren replegados a las paredes de los andenes y de preferencia, viajar en el primero o último vagón, así como permitir el ascenso y descenso de los vagones, con la finalidad de optimizar el abordaje.

También recordó que los domingos y días festivos se aplica el programa “Tu bici viaja en Metro”.

Lee también 5 experiencias imperdibles para este fin de semana en CDMX

¿Cuál es la ruta?

Quienes acudan al evento podrán disfrutar de una ruta de 22 kilómetros, comenzando en la Fuente de Petróleos de la alcaldía Miguel Hidalgo, pasando por la primera sesión del Bosque de Chapultepec para avanzar por las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, las calles Venustiano Carranza, López y 5 de Febrero con punto final la Plaza Tlaxcoaque de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los participantes podrán incorporarse en cualquier parte del recorrido, sin importar la hora.

Lee también De Meme del Real al EDC, los conciertos que no te puedes perder este fin de semana

La ruta está planeada para explorar sitios emblemáticos de importante valor histórico y cultural de nuestra Ciudad como la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, la glorieta de la Diana Cazadora, la columna del Ángel de la Independencia y del Ahuehuete, la Torre del Caballito, además del Zócalo Capitalino del Centro

El primer Paseo Nocturno “Muévete en Bici” con motivo del Día del amor y la amistad, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero, de las 19:00 a las 23:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl