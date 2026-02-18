La Ciudad de México tendrá un fin de semana cargado de música y presentaciones en vivo que van desde el pop hasta la electrónica.

Los escenarios más importantes de la capital se preparan para recibir a grandes estrellas nacionales e internacionales, quienes obsequiarán a sus fans algunas noches (y días) que, sin duda, quedarán guardadas en sus memorias.

Para quienes aún tienen espacio en sus agendas y dinero en sus bolsillos, esta es la cartelera de conciertos que no te puedes perder.

Jesse & Joy . Después de ponerle el toque romántico a San Valentín, el dúo integrado por los hermanos Huerta regresa al Coloso de Reforma para su tercera presentación en lo que va del mes. El grupo han consolidado una carrera con múltiples éxitos, como "Espacio Sideral" o "Te esperé".

¿Cuándo y dónde?: 19 de febrero, Auditorio Nacional

Despechadas Tour. Este concierto reúne en un mismo escenario a estrellas como Rocío Banquells, María del Sol y Manoella Torres para celebrar, durante dos horas, el empoderamiento femenino, el desamor y la música.

¿Cuándo y dónde?: 19 de febrero, Arena CDMX

Meme del Real. Aunque tiene una impresionante trayectoria artística junto a Café Tacvba, el músico presentará "La montaña encendida", su primer disco como solista, y en el que mezcla algunas de sus vivencias con ritmos con influencias actuales.

¿Cuándo y dónde?: 19 de febrero, Teatro Metropólitan

EDC México. La fiesta más grande de música electrónica, el Electric Daisy Carnival, regresa a la capital mexicana. Durante tres días seguidos, los asistentes podrán bailar y ver en vivo a una alineación de DJs nacionales e internacionales.

¿Cuándo y dónde?: 20, 21 y 22 de febrero, Autódromo Hermanos Rodríguez

Emmanuel y Mijares. Por más de una década, los cantantes han llevado la música de los 80 a diferentes escenarios y generaciones. El "Tour Amigos" se ha convertido en uno de los más exitosos y, ahora, continúa para compartir éxitos como "Soldado del amor", "Toda la vida" o "El baño de mujeres".

¿Cuándo y dónde?: 20 de febrero, Auditorio Nacional

Big Time Rush. Como parte de su gira de reencuentro, la banda estadounidense regresa al país para reencontrarse con sus fans. Conocidos por su energía escénica y coreografías pegajosas, la banda promete un concierto lleno de hits que marcaron a su audiencia en los años 2000 y nuevas sorpresas para quienes han seguido su carrera.

¿Cuándo y dónde?: 21 de febrero, Palacio de los Deportes

El Gran Silencio. La emblemática del rock y ska mexicano ofrecerá un concierto íntimo para celebrar, junto a sus fans más cercanos, sus 33 años de trayectoria musical. Con su característico sonido que fusiona rock, cumbia, reggae y ska, la agrupación ha sido la banda sonora de varias generaciones.

¿Cuándo y dónde?: 21 de febrero, WTC

Gloria Trevi. La cantante de los "Zapatos viejos" vuelve al Auditorio Nacional con un show que combina poderosas interpretaciones y su habitual presencia escénica. Su repertorio, que incluye himnos del pop en español y recientes lanzamientos, promete un espectáculo cargado de energía y entrega total para su público.

¿Cuándo y dónde?: 21 de febrero, Auditorio Nacional

