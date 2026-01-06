Más Información

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Centro Kalan, gran pendiente de la Secretaría de Ciencia

Centro Kalan, gran pendiente de la Secretaría de Ciencia

Los Reyes Magos, en el MUNAL

Los Reyes Magos, en el MUNAL

El 2025 fue un gran año para los espectáculos en México, sobre todo en la capital, para muestra basta con ver la cantidad de boletos que vendió el .

El llamado "coloso de Reforma" se convirtió en el recinto más taquillero a nivel mundial, superando a otros incluso de mayor capacidad como el Radio City Music Hall de New York.

Con 1 millón 691 mil boletos, el Auditorio se colocó en la primera posición de los 200 teatros más rentables del mundo, según el sitio especializado Pollstar.

Lee también

Sin embargo, en el listado de mayor dinero recaudado, el recinto bajó una posición, pues junto la cantidad de 104 millones 725 mil pesos.

La buena noticia no solo es para el Auditorio Nacional, ya que otros representantes nacionales también se colaron en la lista, como el Auditorio Telmex de Guadalajara, el Pepsi Center de la CDMX y el Estadio GNP; entre otros.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Leonardo DiCaprio está “furioso con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello) / (AP Photo/Evan Vucci)

Leonardo DiCaprio está “furioso" con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro

Frase de Jimmy Kimmel que sacudió a su audiencia tras comparar a Trump con Maduro: "Criminal y dictador" Foto: AFP /AP

Frase de Jimmy Kimmel que sacudió a su audiencia tras comparar a Trump con Maduro: "Criminal y dictador"

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del prenupcial y acuerdan custodia Foto: Nicole Kidman / IG

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del acuerdo prenupcial y pactan custodia

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck

Kylie Jenner. Foto: AP

Kylie Jenner se ‘roba las miradas’ con ajustado vestido Versace y enamora a Timothée Chalamet

[Publicidad]