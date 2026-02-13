Para los conciertos que se realizarán este viernes 13 de febrero en la Ciudad de México, se desplegarán 4 mil 500 elementos de seguridad para resguardar las presentaciones simultáneas de My Chemical Romance y El Malilla, en el Estadio GNP y el Palacio de los Deportes, respectivamente.

La información fue dada a conocer por Adampol Valdespino, director del centro de operaciones de OCESA, durante una conferencia de prensa en la que explicó el funcionamiento de los protocolos de vigilancia en los distintos recintos donde se realizan espectáculos masivos. De acuerdo con el directivo, el operativo contempla personal de seguridad privada y elementos de la policía de la Ciudad de México distribuidos en accesos, interiores y zonas perimetrales.

Valdespino señaló que, pese a la presencia constante de personal de seguridad, existen incidentes que requieren la activación de protocolos específicos, entre ellos el robo de teléfonos celulares, los reportes de menores extraviados y la reventa de boletos.

El director del centro de operaciones de OCESA, Adampol Valdespino ofreció una conferencia de prensa para dar detalles de la seguridad en los conciertos. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Sobre este último punto, precisó que la reventa no se presenta al interior de los inmuebles, pero existe coordinación con las autoridades capitalinas para atenderla en las inmediaciones de los recintos. Asimismo, hizo un llamado al público a denunciar a los revendedores con policías o con personal de OCESA para su canalización correspondiente.

El centro de operaciones del Estadio GNP cuenta con más de mil 300 cámaras, desde donde se monitorea prácticamente todo el recinto, así como otros espacios como el Palacio de los Deportes e incluso el Auditorio GNP de Puebla. Según el directivo, este sistema ha sido revisado por equipos de seguridad de artistas internacionales.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

“Nos han visitado talentos internacionales de la más alta gama, han venido sus equipos de seguridad y quedan sorprendidos; por decirles dos, Bad Bunny y Taylor Swift se fueron maravillados con este centro de mando porque incluso nos decían que los de Estados Unidos no tienen el nivel de tecnología que hoy tenemos aquí”, afirmó.

Las medidas de seguridad se implementan en un contexto en el que asistentes han manifestado inquietudes tras distintos hechos ocurridos en eventos masivos, como lo registrado en Axe Ceremonia, así como el caso de las hermanas Sofía y Esmeralda, quienes fallecieron en 2022 tras caer en una coladera a unos pasos del Palacio de los Deportes.

A estos antecedentes se suman los fallecimientos de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, además de reportes de robos difundidos en redes sociales después de conciertos realizados en recintos de gran afluencia.

El responsable del centro de operaciones aseguró que el personal desplegado en campo y el equipo que opera desde el centro de mando cuentan con los recursos necesarios para resguardar a los asistentes en conciertos de alta convocatoria, como los programados para este viernes e incluso para el concierto del grupo surcoreano BTS.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

