Pantalones pegados, flecos largos cayendo sobre los ojos y maquillaje negro; así se veía toda una generación que encontró en My Chemical Romance algo más que una banda: una identidad.

Hoy, muchos de esos fans ya no salen de casa con estoperoles ni delineador, sino con gafete, laptop y uniforme godín. Pero el regreso de la agrupación a los escenarios mexicanos activó algo que parecía guardado en el fondo del clóset: la posibilidad de volver, aunque sea por una noche, a ese alter ego emo que definió una etapa de vida.

Como parte de su gira "Long Live: The Black Parade", Gerard Way y compañía pisarán tierras aztecas para regalarle a sus fans dos noches intensas y llenas de nostalgia.

¿Cuándo y dónde será el concierto de My Chemical Romance en México?

Para hacer de este regreso algo mucho más especial, los músicos eligieron uno de los fines de semana más románticos del año: el del Día del Amor.

La banda se presentará este 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana.

El evento está programado para iniciar en punto de las 21:00 horas; sin embargo, las puertas del recinto se abrirán mucho tiempo antes, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Considerado el escenario más importantes de México, el GNP se ubica dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la Ciudad de México. Por lo que la manera más rápida de llegar es a través del transporte público.

Las opciones más utilizadas son:

Metro Línea 9 , estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo .

, estaciones o . Metrobús Línea 2, con estaciones cercanas como UPIICSA o Iztacalco.

Si decides llegar en auto, considera avenidas como Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Oriente o Calzada Ignacio Zaragoza.

Posible Setlist

Aunque el repertorio de la banda puede cambiar en el último momento, según las presentaciones que han dado en otros países el setlist abarcará más de 20 temas, la mayoría del álbum "The Black Parade".

Este es el posible setlist:

"The End"

"Dead!"

"Disappear"

"The Sharpest Lives"

"Give ’Em Hell, Kid"

"Boy Division"

"I’m Not Okay (I Promise)"

"Ghost of You"

"My Way Home Is Through You"

"Bury Me in Black"

"Prison"

"Deathwish"

"Welcome to the Black Parade"

"I Don’t Love You"

"House of Wolves"

"Cancer"

"Mama"

"Sleep"

"Teenagers"

"Disenchanted"

"Famous Last Words"

"The End (Reprise) / Lullaby"

"Blood2

"Na Na Na"

"Helena"

Qué llevar y qué no al concierto

Lo que sí está permitido

Bolsas pequeñas

Chamarras

Batería externa para celulares

Tapones para oídos

Toallas sanitarias en empaque cerrado

Maquillaje en polvo

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

Qué no llevar

Mochilas o bolsas grandes.

Objetos punzocortantes.

Comida y bebidas externas.

Aerosoles o envases de vidrio.

Cámaras profesionales o equipo de grabación especializado.

Drogas o sustancias ilegales

