Este fin de semana será uno de los más románticos y activos, musicalmente hablando, del año. Y es que no sólo coincide con la celebración del Día del Amor; sino que estará lleno de presentaciones en vivo, regresos icónicos e importantes debuts.

En esos días, los principales recintos de la capital se preparan para recibir a algunos de los exponentes más importantes del rock, pop y hasta de la escena urbana.

Para quienes están considerando cambiar las flores y chocolates por un plan mucho más musical, aquí te dejamos los tres conciertos que no te puedes perder.

My Chemical Romance. Tras cuatro años alejados de los escenarios mexicanos, la banda liderada por Gerard Way regresa para traer de vuelta la época emo.

Canciones como "Teenagers", "Helena" y "Welcome to the Black Parade" volverán a resonar en dos shows que estarán llenos de nostalgia y mucho rock.

Lamentablemente ya no hay boletos disponibles para ninguna de las dos fechas.

¿Cuándo y dónde?: 13 y 14 de febrero. Estadio GNP Seguros.

El Malilla. El llamado reggaetón mexa se encuentra en su mejor momento, y para muestra de ello, uno de sus exponentes principales, debutará en los grandes escenarios.

Tras ser parte de festivales como el Flow Fest y hasta el Coachella, "El Mali" (como lo llaman sus fans de cariño) dará su primer concierto en solitario y todas sus fans están invitadas.

¿Cuándo y dónde? 13 de febrero. Palacio de los deportes.

Jesse & Joy. Con temas como "Llegaste tú", "Dueles" y "Espacio sideral", los hermanos Huerta pondrán a suspirar a sus fans... y por partida doble.

Y es que, ofrecerán dos conciertos el mismo día. La primer función está programada para las 17:00 horas, mientras que la segunda se realizará a las 21:00 horas.

¿Cuándo y dónde? 14 de febrero. Auditorio Nacional

