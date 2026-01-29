Escuchar a Cumbia Pedregal es como hacer un viaje al pasado, en especial a las décadas de los 70 u 80, época en las que los grupos baladistas cantaban al amor.

Y si a lo anterior se suma el concepto retro del vestuario de sus integrantes: Emilio, José Pablo y Luche, pensaríamos que está de fondo una canción tocada en la radio, aunque en realidad los chicos tengan entre 19 y 25 años.

“En este concepto hemos encontrado la nostalgia, el romance, lo bonito de la letras de grupos icónicos como Los Bukis, Los Ángeles Negros, Los Yoniks, Los Temerarios y todos esos grupos de antaño”, comenta Luche.

Lee también: María Victoria reaparece a sus 102 años tras confusión en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe

Los músicos apelan a darle un sonido fresco a temas clásicos del romanticismo en español como “Déjenme si estoy llorando”, “Tu cárcel”, “Te juro que te amo”, por citar algunos, al fusionar la cumbia con géneros como el bolero, el funk, el vallenato e incluso el reggaetón.

Sensualidad sin vulgaridad

José Pablo celebra que tanto a los jóvenes de su generación como gente un poco mayor le esté gustado su propuesta musical.

“Ya tienen algo que dedicar que no sea vulgar, música con la cual puedan decir: ‘te amo’ o ‘me gustas’; también para hablar de ‘sus curvas’ pero de manera sútil, además, descubrieron un género nuevo para ellos y la gente mayor recordó”.

Desde que decidieron tomar en serio la música y formar Cumbia Pedregal hace siete años, para estos jóvenes es muy importante presentar una propuesta de calidad, sobre todo porque tienen que hacer honor a la herencia de la que son portadores al ser nietos de la legendaria actriz y cantante María Víctoria y del director de orquesta Rubén Zepeda.

“Esto es complicado para nosotros, porque la gente piensa que tenemos todas las ‘palancas’, pero la realidad es que en esta era digital es más difícil pegar, antes ibas a un programa como el de Raúl Velasco (Siempre en Domingo) y ya la hacías, ahorita es estar al mismo tiempo en las plataformas y las redes sociales, uno debe hacerse por sí solo”, comentó Emilio.

Lee también: María Victoria: Una vida de talento, rebeldía y belleza sobre el escenario

Luche aseguró que es una responsabilidad dejar en alto el nombre de su abuela y su padre, por lo que siempre tratan de hacer las cosas bien, así sea un escenario enorme como el del Auditorio Nacional o el de un bar, además, saben perfectamente que esta carrera es de persistir y de tocar puertas.

Cumbia Pedregal mostrará su propuesta musical en dos presentaciones que tienen en puerta, el 14 de febrero en El Cantoral con su show Amor Amor, y el 19 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, con el espectáculo Románticos.

“El primero es un show totalmente romántico enfocado en las parejas, y el del Lunario es para cantar, bailar y llorar”, señaló Emilio.

Sus invitados para el Lunario son Mariana Ochoa, Daphne Michelle, Daniel, me estás matando, entre otros, incluso esperan que María Víctoria los acompañe.

“Está muy bien, feliz y sana, aunque ya está lejos del ojo público. Probablemente esté con nosotros, pero dependerá de cómo esté su ánimo; esperamos hacerle pronto un homenaje”, comentó José Pablo.