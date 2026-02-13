La muerte del actor estadounidense James Van Der Beek sigue resonando entre sus amigos y colegas, quienes continúan manifestándose en redes sociales para expresar el profundo amor y agradecimiento que sienten por haberlo tenido en sus vidas. Entre ellos se encuentra su exesposa, la también actriz Heather McComb.

Heather, con quien James estuvo casado de 2003 a 2010, compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes cuando tenían 21 años. Además, aclaró que en ese momento él seguía siendo un chico común y corriente, pues "Dawson’s Creek" ni siquiera se había estrenado.

“¡Qué gran viaje compartimos a lo largo de los años! Me siento inmensamente agradecida por la conexión especial, la amistad y el amor que James y yo compartimos, y que perduró durante décadas. Atesoraré las últimas palabras de amor que intercambiamos”, se lee en el mensaje.

También reconoció el profundo amor que él sentía por su esposa, Kimberly Van Der Beek, a quien definió como el alma gemela del actor, y señaló que en este momento su viuda es el sostén de los seis hijos que James tuvo. Por ello, pidió que se le siga apoyando en la recaudación de fondos para su familia.

James Van Der Beek, conocido por Dawson's Creek, es padre de seis hijos junto a su esposa Kimberly Van Der Beek. Sus hijos se llaman Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Aquí en noviembre de 2025.

“Gracias, Jesús, por traer esta hermosa alma al mundo y a todas nuestras vidas. Te amo, James. Sé que tienes muchos seres queridos allá arriba, dándote la bienvenida a casa. Dios te bendiga. Hasta que nos volvamos a encontrar, dulce alma”, remató McComb en su mensaje.

Pero el último tramo del camino en esta vida de la estrella de "Dawson’s Creek" no fue en solitario, ya que varios de sus amigos tuvieron la oportunidad de despedirse y compartieron ese momento por medio de fotografías que quedarán para la posteridad.

“En estos últimos días me enseñaste más sobre estar presente que cualquier libro. Me mostraste lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón… Tu presencia fue una luz brillante en mi vida y en la de muchos otros. Y aunque tu cuerpo físico ya no esté aquí, sé que tu espíritu está haciendo grandes cosas”, expresó la modelo Stacy Keibler junto a la última foto que tuvo con su amigo, compartiendo un atardecer.

Lo que compartió el actor Alfonso Ribeiro, con quien James coincidió en "Dancing with the Stars", fue algo contrastante. En una publicación aparecen ambos sonrientes en una fotografía y, en otra, viviendo su último momento juntos. Ribeiro explicó que había acompañado a su amigo y hermano en su lucha para vencer el cáncer, la cual estuvo llena de altibajos, pues hubo momentos en que pensaban que lo había logrado y, al final, la enfermedad regresaba. También aseguró que siempre estará para sus hijos, sobre todo para Gwen, de quien es padrino.

James Van Der Beek con su hija en una de sus últimas publicaciones en Instagram, el 25 de enero de 2026.

“Esta fue tomada por @vanderkimberly solo unos minutos antes de decir mi último adiós. Mi último momento fue hacerle reír por última vez. Realmente ya lo extraño”, escribió Ribeiro.

Con un carrusel de imágenes, en las que se pueden ver momentos divertidos y familiares, la diseñadora Erin Fetherston se despidió del hombre a quien consideró un hermano.

“Fue un honor tener un lugar en tu mesa y llamarte mi mejor amigo. El espacio que dejas atrás jamás podrá llenarse, pero haremos todo lo posible por colmar de amor a tu hermosa familia y recordar seguir bailando en tu honor, porque siempre supiste la importancia de la alegría”, expresó Fetherston, quien también compartió una última fotografía con James, en la que aparecen tomados de la mano y sonrientes, pese a que él está postrado en la cama.

