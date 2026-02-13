Más Información

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

El Museo del Louvre vuelve a cerrar salas por inundación; se agrava la cadena de fallas que golpea su reputación

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

La rudeza en las calles angelinas y en el amor que a veces es incomprendido, es el eje de las recomendaciones en cine de esta semana

"¿Quieres ser mi novia?"

Tal parece que las secuelas son cosa prohibida para el cine mexicano en este siglo.

A menos que se trate de animación, otras propuestas han tenido que dejar pasar un periodo considerable entre su entrega original y continuación, como fue el caso de “Km 31”, la cual tuvo que esperar una década para tener seguimiento y “Matando Cabos”, que contabilizó 20 años para ello.

Así que lo conseguido por “¿Quieres ser mi novia?” puede considerarse un récord. Entre el estreno de esta y su antecesora “¿Quieres ser mi hijo?”, habrán pasado poco más de dos años, así que de alguna manera está fresca en la mente de los fans de sus protagonistas Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

Además hay una gran ventaja, porque si no se quiere ir con la mente en blanco y poder entender el contexto (muy necesario), se puede visitar la primera cinta en la plataforma de ViX, a la que llegó directamente en 2023.

Si en aquella el personaje de Paleta tenía que buscar a alguien que quisiera hacerse pasar por su hijo, para obtener un empleo, recurriendo a un vecino del que termina enamorándose; ahora en la nueva la relación ha madurado y viven juntos pese a la diferencia de edad (unos 20 años en la historia), pero tienen que enfrentarse a prejuicios sociales.

Las cintas se filmaron prácticamente con un año de diferencia, lo que da continuidad no sólo a los personajes en lo físico, sino al mismo ámbito en el que viven.

En “¿Quieres ser mi novia?” se observa como las presiones sociales pueden acabar con una relación. Hay los prejuicios en torno a la edad de una pareja, las discusiones en una familia por considerar que una mujer es “vieja” o la “ayuda” de amigos y amigas para dar vuelta a la hoja bajo la idea del “yo haría esto”.

El personaje de Harold Azuara, actor que ha demostrado tener un buen timing de comedia, es el amigo de los protagonistas y al mismo tiempo, paño de lágrimas o brazo de soporte.

"Camino del crimen"

Chris Hemsworth en "Caminos del crimen".
Chris Hemsworth en "Caminos del crimen".

Chris Hemsworth se despoja de la capa roja y el martillo de Thor y, si hay alguna duda, confirma su solvencia como actor de acción, ahora interpretando a un maleante que pone de cabeza a la policía por sus atracos de alto riesgo en la carretera 101 de Los Ángeles.

Pero en esta aventura no está solo, sino que debe enfrentar a un detective quizá venido a menos en la figura de Mark Ruffalo, al tiempo que conoce a una mujer que padece misoginia, en manos de Halle Berry, la otrora actriz de Gatúbela.

Bart Layton, el director de “American animals” y “El impostor”, se encuentra en los controles de esta cinta que tanto público como medios especializados han alabado en su hechura aunque se sepa en qué puede terminar.

“Variety” destaca un par de persecuciones en coche por Los Ángeles que resultan cautivadoras y sin coreografía, “como si los conductores estuvieran decidiendo en el último momento qué hacer”, pero dice que la película va más allá de eso.

Y "Empire" considera que Berry, en su momento una de las actrices más cotizadas de Hollywood, retoma el lugar que siempre debe tener: “el personaje al que el público realmente puede apoyar, ignorada por su misógino jefe y dispuesta a tomar medidas drásticas para obtener la compensación que merece”.

Se trata de una adaptación de la novela homónima de Don Winslow. Si decir verla debe ir con tiempo, porque dura poco más de dos horas, algo que se sale de lo tradicional en cines.

