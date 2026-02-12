Más Información

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Ludwika Paleta apantalló a todo mundo al aparecer en la alfombra roja de la película, historia que protagoniza junto a Juanpa Zurita, la actriz de 47 años lució radiante y jovial y su aspecto hizo a recordar a sus seguidores lo bien que le ha caído el tiempo.

Ludwika comenzó su carrera actoral siendo una niña, interpretó a la odiosa María Joaquina en la telenovela de "Carrusel", en 1989, un papel que a pesar del paso del tiempo siempre es recordado con cariño por sus seguidores, para quienes siguen viendo en ella, la mirada de niña de María Joaquina.

Ludwika Paleta como María Joaquina en la telenovela "Carrudel", en 1989.
Ludwika Paleta como María Joaquina en la telenovela "Carrudel", en 1989.

Ludwika, quien tiene una amplia carrera en televisión y cine, cuida de su cuerpo, su estilo de vida y de su piel, es una apasionada del skincare y no está obsesionada con verse de una edad que no tiene, por el contrario, está convencida de que uno puede verse de lo mejor a la edad que tiene.

"Uno puede estar lo mejor posible según la edad que tengan, no se trata de tener otra edad de la que tienes, yo porto con mucho orgullo mi edad", dijo en la presentación de "¿Quieres ser mi Novia?", una secuela de "¿Quieres ser mi hijo?".

La actriz, madre de tres hijos, enfatizó que el cuidado que cada quién le da a su persona es esencial para lograr verse lo mejor posible.

Lee también:

Ludwika Paleta a lo largo del tiempo: en 2006, 2016 y 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.
Ludwika Paleta a lo largo del tiempo: en 2006, 2016 y 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

"Creo que uno se puede cuidar y aparentar la mejor edad a la edad que tengas; lo mejor que puedas a la edad que tengas", reflexionó.

Ludwika estuvo acompañada de su primogénito Nicolás Haza, fruto de su primer matrimonio con el actor Plutarco Haza; las opiniones de que parecían hermanos no se hicieron esperar.

Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza durante la alfombra roja de la película "Quieres ser mi novia". Fotos: Clasos.
Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza durante la alfombra roja de la película "Quieres ser mi novia". Fotos: Clasos.

Paleta, de nacionalidad polacomexicana, confesó que sí se vislumbra "muy viejita" y para se momento quiere estar bien no sólo físicamente, también en cuanto a salud mental y emocional, pues destaca que eso es lo más importante.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos". Fotos: AP

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos"

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte por cáncer. Foto: AP

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”. Foto: EFE /AFP

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente. Foto: AFP

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente

Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Kylie Jenner ‘enciende’ las redes sociales al modelar ropa interior de Skims

[Publicidad]