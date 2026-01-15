Más Información

Indigna curso para “hacer fotos en conciertos y no morir en el intento” del Museo Archivo de la Fotografía

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

logró transformar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), condición con la que vive, en el motor que lo ha llevado a aceptar proyectos extremos como "On the edge", producción que lo llevó a conocer algunos de los deportes más riesgosos del mundo.

El influencer se alió con Red Bull y sus deportistas para aprender, en cuestión de días, lo mismo navegar en rápidos, que montar olas, lanzarse de un avión solo con un traje para surcar el cielo o completar la Baja 500, carrera en el desierto de Baja California.

“Desde niño era el ruidoso del salón, el que no se callaba y no dejaba de dar vueltas. Siempre veía a los atletas de Red Bull, los vídeos que subían y decía: ´güey, un día quiero hacer eso´. Disfruto mucho estar afuera de mi zona de confort, con cada deporte que hice tuve la sensación de ser un niño otra vez”, explica.

Pese a tener la instrucción de profesionales, los accidentes no dejaron libre a Juanpa: en el desierto fronterizo su auto se volcó, pero fue rescatado por un grupo de connacionales que solo con sus manos lo pusieron de nuevo en ruta, demostrando con esto el “espíritu mexicano”.

Sobre las heridas que pudo dejarle. Juanpa cuenta que siempre tuvo el tema en mente, en especial en Veracruz, antes de lanzarse de una cascada.

“Sentí mucho miedo. Me acuerdo de estar durmiendo en Veracruz y decir: ‘puta madre, güey, no la puedes regar. Ten mucho cuidado, de verdad, ten mucho cuidado con las piedras, con tu espalda, en cómo aterrizas´; tenía de verdad mucho miedo de lastimarme”, comenta.

La serie, que ya se puede ver a través de Roku, llegó a Zurita para demostrarle que gran parte de lo que se ve en televisión puede parecer sencillo, pero no es así.

“Todos hemos sido el que dice: ‘yo hubiera matado al oso, le gano al gorila, o puedo hacer un mejor clavado’, pero lo que pasa es que la mayoría de los deportes no exponen su proceso, el entrenamiento, solamente ves el resultado, y por eso esta serie me parece muy valiosa”, explica.

Pese a decirse contento por su presencia en redes, televisión y streaming, Juanpa considera que quizá es momento de parar y calmar su TDAH con prácticas menos riesgosas o que no lo lleven a aceptar cargas excesivas de trabajo.

“Por mi condición necesito dopamina, porque es un déficit que tiene tu cerebro, y crear me la da. Está escrito biológicamente en mí el querer hacer algo siempre, lo que tengo que aprender ahora es a conseguirla a través de otras actividades no riesgosas como el meditar, leer, estudiar, y ya no volando con el Red Bull Air Force a 300 kilómetros por hora”, apunta.

