¿Cómo es vista, en México, una pareja entre una mujer de cuarenta y un chavo al que le dobla la edad? Los prejuicios siempre estarán, pero estos serán rotos pronto por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

Ambos protagonizan el filme ¿Quieres ser mi novia?, secuela de la comedia ¿Quieres ser mi hijo?, lanzada hace dos años en la plataforma streaming de ViX.

En la primera entrega el personaje de Ludwika enfrenta un desengaño por parte de su pareja, y decide ir a una importante reunión laboral con un supuesto hijo, que en realidad es su vecino. Al final de la cinta ambos personajes se dan cuenta de que están enamorados, pese a la diferencia de edad.

Ahora, indica la actriz, justo esa diferencia generacional puede ser lo que pese entre ambos.

“Creo hay que ver la primera para entender esta nueva, y para disfrutar la segunda, que ya está en una etapa donde estos dos personajes se conocen y están lidiando con cosas con las que creo mucha gente se va a identificar.

“(Será) decir (su personaje): Pero cuándo me presentas a tus papás, que son de mi edad, ¿no? Y enfrentarse a cosas como esas, como: Ok, vas con tus amigos, pero yo me voy a dormir y tú vas a estar hasta las seis de la mañana”, explica.

¿Quieres ser mi novia?, al igual que la primera, es dirigida por Ihtzi Hurtado, también guionista de la historia. Repite en el elenco Harold Azuara y se incorpora Belén de Armero. Se estrenaría este año.

Ludwika, actriz en Noche de bodas y Todo el silencio, película última por la cual ganó el premio Ariel en la categoría de Coactuación femenina, hace un paralelismo del nuevo personaje y su vida real.

“Estoy viendo en un momento de mi vida una etapa en la que soy completamente feliz, pero viviendo cosas completamente diferentes a las que viví hace 20 años. Yo ya soy esa señora que disfruta enormemente leer un buen libro en la noche, apagar las luces y dormirse a las 10 y despertar a las seis y hacer ejercicio y decir qué bien me siento en la mañana y no estar padeciendo las crudas y desveladas”, recalca.

Así que tener como pareja a alguien más joven, podría ser conflictivo. Aunque ¿Quieres ser mi novia?, por supuesto, es una comedia.

“Estoy en una etapa en la que, si me imagino una pareja mucho más joven que yo, es que viviríamos en dos mundos diferentes”, expresa.

Ludwika revela que pronto se arrancará la escritura de una comedia con idea original de ella.

“Me gusta que las comedias tengan drama, contar historias donde puedas reír y llorar y de pronto digas ‘eso sí me ha pasado’”, apunta.