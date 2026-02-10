Ludwika Paleta y Juanpa Zurita creen que no hay edad para el amor. De hecho, dicen, en su vida han tenido parejas mayores que ellos. Actualmente, él es pareja de la también actriz Macarena García, cuatro años mayor.

“A mí siempre me han gustado los hombres mayores que yo, aunque no mucho”, dice Ludwika.

“A mí me gustan más grandes”, reconoce Juanpa.

En el filme que estrenan, Ludwika Paleta y Juanpa Zurita forman una pareja en la que ella es 20 años mayor y se van a vivir juntos. Foto: Videocine

¿Las razones? Simplemente porque eso no se controla y cada quien es libre de elegir con quién estar y sentirse bien.

“Que la gente haga de su vida lo que quiera. La cosa es que luego vienen ciertos cuestionamientos, ciertos momentos en la vida donde hay dos realidades diferentes. Pero no por nada la gente afín es la que se junta y con la que comienzas a tener una relación a largo plazo”, apunta Ludwika.

Estrenan “Novia”

Ambos actores se encuentran promoviendo el filme ¿Quieres ser mi novia?, a estrenarse este jueves en salas comerciales, en el que interpretan a una pareja en la que ella es 20 años mayor.

Es la secuela de ¿Quieres ser mi hijo?, que se estrenó en la plataforma ViX (2023).

En la nueva entrega ya viven juntos, pero pasan por las confusiones externas en las que son percibidos como madre e hijo, y ante los prejuicios de la familia de él, además de terceros en discordia.

Si bien saben que la cinta no deja de ser una comedia, trata de temas como el rechazo y la aceptación social. Y entender que el amor puede ser percibido de manera distinta.

“Tengo un hijo de la edad del personaje (Nicolás Haza, actor y cantante de 26 años) y uno siempre quiere que se comporten a la altura porque eso también habla de ti, pero al final lo que importa es que esté feliz”, asegura Ludwika, de 47 años.

“El amor va cambiando, eso me queda claro. No es el mismo que sientes a los 20, que cuando ya has tenido experiencias y te das cuenta de que a veces el enamoramiento no necesariamente es amor; la dependencia o la necesidad, tampoco. El amor es justo aceptar, no querer cambiar y ser incondicional”.

Juanpa quiere creer que cuando alguien cuestiona las relaciones de otra persona, no lo hace desde una parte negativa, sino casi siempre de algo que intenta ser bueno.

“Pero puede generar cosas negativas”, considera.

De lo que sí está seguro es que las relaciones de pareja son importantes para crecer. Y su novia ha sido partícipe en esto.

“Soy un nerd en mi preparación. Desde la primera película, ella me ayudó con ciertos procesos que se volvieron importantes para mí”.